Les avoirs nets en devises se sont Ã©levÃ©s Ã prÃ¨s de 25,2 milliards de dinars, Ã la date du 24 juin 2026, ce qui reprÃ©sente 102 jours dâ€™importation, contre 23,3 milliards de dinars (soit 101 jours dâ€™importation), une annÃ©e auparavant, selon les indicateurs monÃ©taires et financiers, publiÃ©es jeudi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

Cette amÃ©lioration du volume des rÃ©serves en devises est expliquÃ©e par lâ€™accroissement des revenus du travail de 4,8%, pour atteindre 4,2 milliards de dinars, et des recettes touristiques cumulÃ©s de 4,5%, Ã 3,1 milliards de dinars, et ce, Ã la date du 20 juin courant, en comparaison avec la mÃªme pÃ©riode de lâ€™annÃ©e derniÃ¨re.

Pour ce qui est des services de la dette extÃ©rieure, ils se sont situÃ©s au niveau de 3,6 milliards de dinars, Ã la mÃªme date.

Sâ€™agissant des billets et monnaies en circulation, ils poursuivent leur tendance haussiÃ¨re, dÃ©passant les 29,3 milliards de dinars, depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e jusquâ€™au 24 juin 2026, contre 24,7 milliards de dinars, durant la mÃªme pÃ©riode de 2025, ce qui reprÃ©sente une hausse de 18,5%.