Une voiture a foncé ​jeudi dans une foule de supporters célébrant ​une nouvelle victoire du Mexique ‌lors de la Coupe ‌du monde, faisant 17 ‌blessés, dans la station balnéaire huppée de Cabo San Lucas, située à l’extrémité sud de ⁠la péninsule de Basse-Californie, a dit la mairie de la ville.

Le conducteur du véhicule figure parmi ​les personnes ayant reçu des soins, précise la maire dans un ⁠communiqué.

Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent une voiture ⁠noire encerclée par une foule de personnes portant des maillots de l’équipe nationale mexicaine de football.

La voiture a ensuite accéléré dans la foule, projetant des personnes en l’air avant de percuter des bornes sur la chaussée.

D’autres vidéos montrent la foule en train d’extraire quelqu’un hors de la voiture et de s’en prendre à cette ‌personne.

On voit aussi plusieurs personnes gisant au sol, ensanglantées.

“Je tiens à exprimer notre plus profonde solidarité envers les personnes ⁠touchées et leurs familles à la suite ‌des événements malheureux qui se sont produits ce soir”, a déclaré José Manuel Larumbe, maire par intérim de Los Cabos, tout en ajoutant qu’il tiendrait le public informé de l’avancement des enquêtes.

Cabo San Lucas est l’une des destinations touristiques de luxe les plus ‌prisées du Mexique et l’une ⁠des deux principales villes de la municipalité de Los Cabos, qui comprend également San José del Cabo.

Le Mexique, déjà ‌qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 avant ce match, a battu jeudi la ‌République tchèque ⁠3-0 lors de la dernière journée du groupe A.