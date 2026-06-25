Neymar a reconnu ⁠avoir versé quelques larmes mercredi, ​seul dans le vestiaire, ému par ​son retour sous le maillot du ‌Brésil contre l’Écosse (3-0) lors ‌de la Coupe ‌du monde de football, 981 jours après sa dernière sélection.

L’attaquant de 34 est entré ⁠en jeu en deuxième période, jouant ainsi ses premières minutes avec la Seleçao depuis octobre 2023, où ​il s’était gravement blessé au genou lors d’une rencontre de qualifications au ⁠Mondial face à l’Uruguay.

Il avait depuis peiné à retrouver son meilleur niveau ⁠et sa présence dans la liste pour le Mondial concoctée par Carlo Ancelotti était incertaine.

Victime d’une blessure au mollet le mois dernier, qui l’a écarté des deux premiers matches du Brésil, Neymar a finalement fait son retour face à l’Écosse, ​sous les chants des supporters scandant son nom.

“Je suis allé dans les vestiaires, tout seul, et j’ai versé quelques ‌larmes”, a confié Neymar aux journalistes, après la victoire du Brésil qui lui assure la première place du ⁠groupe C.

“C’est un immense soulagement de ‌revivre tout cela. C’est un moment de gratitude.”

Meilleur buteur de l’histoire de la Seleçao avec 79 buts, Neymar participe à sa quatrième Coupe du monde, totalisant huit buts et quatre passes décisives depuis 2014.

“J’ai été absent pendant longtemps, c’est donc ‌une équipe différente aujourd’hui, je la ⁠vois d’un œil nouveau”, a-t-il dit.

“Mais je suis très heureux d’avoir pu revenir, de jouer une Coupe du ‌monde et de défendre les couleurs de l’équipe nationale brésilienne après tant d’années.”

Le Brésil affrontera le deuxième du groupe ‌F ⁠en seizièmes de finale, lundi à Houston.