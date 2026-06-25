Les travaux de la 22º édition du Tunisia Investment Forum organisé par la FIPA-Tunisia ont démarré jeudi à Tunis, sur le thème “Tunisie, dynamique renouvelée, nouvelles opportunités”.

Pour la première fois, le Tunisia Investment Forum est organisé en partenariat avec la Banque Africaine de Développement (BAD), l’une des principales institutions financières de développement du continent. Cette collaboration stratégique confère à l’édition 2026 une dimension africaine renforcée et témoigne de l’engagement commun en faveur d’une croissance durable, inclusive et créatrice d’opportunités.

Le Forum marquera également le lancement officiel de la nouvelle Plateforme Numérique de l’Investisseur, conçue pour simplifier les démarches administratives, améliorer l’accès à l’information et renforcer l’accompagnement des investisseurs.

L’édition 2026 sera aussi l’occasion de présenter plusieurs projets publics à fort impact économique et social, inscrits dans les priorités du Plan National de Développement 2026-2030.

La 22º édition du Tunisia Investment Forum permettra par ailleurs de présenter et discuter des réformes engagées par la Tunisie pour renforcer sa compétitivité et améliorer son climat d’affaires.

Durant deux journées de rencontres, de débats et d’échanges, le Forum favorisera le dialogue entre les pouvoirs publics, les investisseurs internationaux, les institutions financières et les acteurs économiques afin de promouvoir la Tunisie comme destination d’investissement durable, innovante et ouverte sur les marchés africains et internationaux.

Environ 1200 participants sont attendus pour cette édition. Plus de 30 pays sont représentés. Des rencontres B2B et networking ciblées sont prévues.

Créé en 1999 sous l’appellation “Forum de Carthage sur l’Investissement”, puis rebaptisé “Tunisia Investment Forum (TIF)” en 2011, le Forum se veut une plateforme internationale dédiée à la promotion de l’investissement en Tunisie.

Le TIF constitue un rendez-vous incontournable réunissant décideurs publics, investisseurs, institutions financières internationales, chefs d’entreprise, experts et partenaires du développement autour des grandes perspectives économiques du pays.