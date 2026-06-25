L’Institut national de la normalisation et de la propriÃ©tÃ© industrielle (INNORPI) a lancÃ© ce mercredi Ã Tunis son nouveau systÃ¨me numÃ©rique de la propriÃ©tÃ© industrielle, rÃ©alisÃ© en coopÃ©ration avec l’Agence corÃ©enne de coopÃ©ration internationale (KOICA) et l’Office corÃ©en de la propriÃ©tÃ© intellectuelle (KIPO).

La cÃ©rÃ©monie de lancement a Ã©tÃ© prÃ©sidÃ©e par le ministre de l’Ã‰quipement et de l’Habitat, chargÃ© de la gestion du ministÃ¨re de l’Industrie, des Mines et de l’Ã‰nergie, Slah Zouari, qui a saluÃ© un projet illustrant, selon lui, la soliditÃ© de la coopÃ©ration tuniso-corÃ©enne et le niveau avancÃ© du partenariat bilatÃ©ral dans l’accompagnement de la transformation numÃ©rique de l’administration tunisienne, rapporte un communiquÃ© du ministÃ¨re.

Cette plateforme numÃ©rique ambitionne de centraliser et d’intÃ©grer l’ensemble des procÃ©dures et services liÃ©s Ã la propriÃ©tÃ© industrielle, tout en simplifiant les dÃ©marches administratives, en rÃ©duisant les dÃ©lais de traitement et en facilitant l’accÃ¨s Ã l’information. Elle vise Ã©galement Ã renforcer l’efficacitÃ©, la transparence et l’interaction entre les diffÃ©rents acteurs de l’Ã©cosystÃ¨me de l’innovation, notamment les entreprises, les chercheurs, les innovateurs et les porteurs de projets.

Le ministre a, en outre, rÃ©affirmÃ© l’engagement de son dÃ©partement Ã poursuivre la modernisation du systÃ¨me national de la propriÃ©tÃ© industrielle et Ã en assurer la pÃ©rennitÃ©. Il a soulignÃ© que ce secteur constitue un levier stratÃ©gique de dÃ©veloppement Ã©conomique, en favorisant l’innovation, en stimulant l’investissement, en renforÃ§ant la compÃ©titivitÃ© des entreprises et en facilitant l’intÃ©gration de l’Ã©conomie tunisienne dans les chaÃ®nes de valeur mondiales.

S’inscrivant dans la continuitÃ© des efforts engagÃ©s depuis 2023 pour moderniser le systÃ¨me national de la propriÃ©tÃ© industrielle, ce projet marque une nouvelle Ã©tape dans la digitalisation des services publics. Les participants ont pris connaissance, Ã cette occasion, des principales fonctionnalitÃ©s du nouveau systÃ¨me, des diffÃ©rentes phases de sa rÃ©alisation ainsi que de ses perspectives d’Ã©volution, mettant en Ã©vidence les avancÃ©es rÃ©alisÃ©es par la Tunisie pour aligner son dispositif de propriÃ©tÃ© industrielle sur les standards internationaux et rÃ©pondre aux dÃ©fis des mutations technologiques.

La cÃ©rÃ©monie s’est dÃ©roulÃ©e en prÃ©sence de l’ambassadeur de la RÃ©publique de CorÃ©e en Tunisie, Lee Tae-won, du prÃ©sident du KIPO, Byeong-sam Kang, de la directrice du bureau de la KOICA en Tunisie, Ilwoo Nam, ainsi que du directeur gÃ©nÃ©ral de l’INNORPI, NafaÃ¢ Boutiti, aux cÃ´tÃ©s de reprÃ©sentants d’institutions tunisiennes et corÃ©ennes et d’experts du secteur.