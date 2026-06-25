Le conseiller spécial de l’organisation patronale italienne Confindustria, Antonio Gozzi, a affirmé mercredi que les mutations de l’économie mondiale ouvrent de nouvelles perspectives de coopération entre pays industrialisés à travers les échanges de biens, de services, de technologies et d’expertises.

S’exprimant lors du Forum économique tuniso-italien à Tunis, Gozzi a qualifié la Tunisie de « partenaire stratégique » pour l’Italie, soulignant l’importance de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de l’industrie, de l’énergie et de l’investissement.

Il a salué la qualité du partenariat avec l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat ainsi qu’avec les entreprises tunisiennes, estimant qu’elles constituent des partenaires privilégiés pour le développement de projets d’envergure au cours des prochaines années.

Le responsable italien a également mis en avant le rôle du plan Mattei, lancé par l’Italie pour soutenir les partenariats internationaux et les projets stratégiques. Il a notamment cité le projet d’interconnexion électrique ELMED, qu’il considère comme une étape majeure vers un renforcement de la coopération énergétique entre les deux pays.

Selon lui, les industriels italiens sont prêts à investir dans ce projet ainsi que dans les énergies renouvelables en Tunisie, afin de contribuer à l’équilibre énergétique du pays et d’accompagner les efforts de décarbonation de l’industrie italienne.

Le forum économique tuniso-italien se tient les 24 et 25 juin avec la participation de 164 représentants italiens issus de 111 entreprises et organisations économiques, aux côtés de 443 entreprises tunisiennes. Quelque 395 rencontres d’affaires bilatérales sont prévues lors de la deuxième journée.

L’Italie demeure le deuxième partenaire commercial de la Tunisie, représentant 16,8 % de ses importations et 17,4 % de ses exportations. Les investissements directs italiens en Tunisie s’élevaient à près de 1,884 milliard d’euros en 2024. Plus de 1.070 entreprises italiennes y sont implantées, générant plus de 85.000 emplois.

Le forum vise à identifier de nouvelles opportunités commerciales et d’investissement et à renforcer les mécanismes de soutien au partenariat économique bilatéral, à travers des ateliers consacrés notamment à la transition énergétique et numérique, à l’innovation, à la durabilité industrielle ainsi qu’aux secteurs du transport et de la logistique.