L’Équateur dispute un match décisif face à l’Allemagne dans le cadre de la Coupe du Monde 2026. Les Sud-Américains doivent impérativement s’imposer afin de conserver leurs chances de qualification, tandis que la Mannschaft aborde cette rencontre avec la certitude de terminer en tête du groupe E.

Après un début de tournoi compliqué, marqué par une défaite contre la Côte d’Ivoire et un match nul face à Curaçao, l’Équateur se retrouve dans une situation délicate avec seulement un point au compteur. De son côté, l’Allemagne a parfaitement maîtrisé sa phase de groupes, enchaînant les performances solides pour valider sa qualification.

Le coup d’envoi de la rencontre est programmé ce jeudi 25 juin à 21h00.

Le match sera diffusé en direct et en clair sur M6. Il sera également disponible sur la chaîne beIN SPORTS 1.