La Tunisie affronte les Pays-Bas dans le cadre de la Coupe du Monde 2026, un dernier match de groupe sans enjeu pour les Aigles de Carthage, déjà éliminés de la compétition. Les Tunisiens tenteront néanmoins de sauver l’honneur face à une sélection néerlandaise en quête de la première place du groupe F.

Après un début de tournoi difficile marqué par deux lourdes défaites, la Tunisie espère conclure son parcours sur une note positive, tandis que les Pays-Bas abordent cette rencontre en favoris après avoir retrouvé leur efficacité lors de leur précédent match.

Le coup d’envoi de la rencontre est prévu dans la nuit du jeudi 25 au vendredi 26 juin à 0H00.

Le match sera diffusé en direct et en clair sur M6. Il sera également retransmis sur la chaîne beIN SPORTS 1.