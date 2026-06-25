La sélection marocaine de football s’est qualifiée pour les 16ès de finale de la Coupe du Monde 2026 en battant son homologue haïtienne sur le score de 4 buts à 2, mercredi au stade d’Atlanta, pour le compte de la 3è et dernière journée du groupe C.

Les Haïtiens ont ouvert le score à la 10è minute à la faveur d’un but contre son camp du gardien marocain Yassine Bounou. Achraf Hakimi a remis les deux équipes à égalité à la 39è minute.

Wilson Isidor a redonné l’avantage à Haïti à la 43è minute, mais les Lions de l’Atlas ont réagi dans la foulée grâce à Ismaël Saibari, auteur du but de l’égalisation dans le temps additionnel de la première période (45è+1).

En seconde mi-temps, les hommes de Mohamed Ouahbi ont poursuivi leur domination et ont fini par faire la différence à la 78è minute grâce à Soufiane Rahimi, entré en jeu en cours de rencontre.

Le jeune Yassine Gessime a scellé définitivement le sort du match en faveur des Lions de l’Atlas en inscrivant le 4è but à la 89è minute du jeu.

Grâce à cette victoire, le Maroc termine à la deuxième place du groupe C avec le même nombre de points que le Brésil, leader à la différence de buts, après sa victoire face à l’Écosse (3-0).

Les Lions de l’Atlas disputeront leur match des 16ès de finale lundi prochain au stade de Monterrey au Mexique face au 1er du Groupe F.