Le Maroc a terminé le premier tour à la deuxième place du groupe B et ce, à l’issue d’une victoire (4-2) face à Haïti pour le compte de la troisième journée.

Menés à deux reprises (0-1) et (1-2) suite aux buts marqués par Yassine Bounou contre son camp (10e) et Wilson Isidor (43e), les Lions de l’Atlas ont réussi à revenir à chaque fois grâce à Achraf Hakimi (39e) et Ismael Saïbari (45+1e).

Soufiane Rahimi a donné l’avantage aux siens à la 78e minute, tandis que Gessime Yassine a mis fin au suspense (89e).

De son côté, le Brésil a terminé en leader en dominant l’Ecosse (3-0). La Seleçao a fait le break à la mi-temps grâce à Vinicius Jr, auteur d’un doublé (7e et 45+3e), alors que Matheus Cunha a donné plus d’ampleur au score en seconde période.

Le Maroc affrontera le premier du Groupe F, alors que le Brésil donnera la réplique au deuxième du même groupe.