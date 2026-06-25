Au cours de l’année 2025, l’Office national de l’assainissement (ONAS) a équipé 38 stations d’épuration avec un système de traitement tertiaire, a indiqué la Directrice du service de réutilisation des eaux traitées, Sonia Behi Boukad, à l’occasion d’une journée d’étude consacrée à “la valorisation des eaux usées traitées dans le domaine de la production fourragère pour faire face au changement climatique et renforcer la résilience des systèmes de production animale”.

Le traitement tertiaire des eaux dans les stations d’épuration vise à améliorer la qualité de l’eau en éliminant les résidus polluants et les bactéries, a souligné la responsable.

Ainsi, la quantité d’eau réutilisée s’est élevée à 66,15 millions de mètres cubes au cours de la même année, répartis entre 11,26 millions de mètres cubes à usage direct utilisés dans les zones irriguées, l’arrosage des parcours de golf et des espaces verts, et 54,89 millions de mètres cubes à usage indirect, concernant les zones humides et l’alimentation de la nappe phréatique.

Environ 24 millions de mètres cubes de ces eaux proviennent du Nord, 23,6 millions de mètres cubes du Centre et 14,21 millions de mètres cubes du Sud. Quant à l’utilisation industrielle, elle est destinée à l’arrosage des espaces verts des usines ainsi que les chaînes de production.

En ce qui concerne les projets futurs, l’ONAS mène actuellement, dans le cadre de la coopération internationale, un programme de réhabilitation de certaines stations et d’amélioration de la qualité des eaux traitées, étant donné que certaines stations ont dépassé leur capacité maximale.

Trois nouvelles stations devraient entrer en exploitation, durant l’année 2026, à Khélidia, à Menzel Mhiri et Moknine, a-t-elle fait savoir, ajoutant que deux stations d’épuration ont été réhabilitées, dans le cadre de la coopération tuniso-française, au Sud de l’oued Miliane, et à Jedaida, en plus de la réalisation d’une nouvelle station d’assainissement à Sousse Hamdoun II.