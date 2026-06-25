Une délégation tunisienne composée de vingt opérateurs représentant 15 entreprises du secteur agroalimentaire effectue, du 22 au 25 juin 2026, une mission de prospection commerciale à Varsovie (Pologne).

Cette action est organisée par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), à travers son bureau de représentation commerciale en Pologne, en étroite collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Varsovie et en coordination avec la Chambre de Commerce Nationale Polonaise (KIG).

Les entreprises participantes représentent plusieurs filières à fort potentiel d’exportation, notamment, l’huile d’olive, les dattes, les conserves alimentaires, les tomates séchées, les produits biologiques, les conserves de légumes, les pâtes alimentaires ainsi qu’un large éventail de spécialités méditerranéennes, a fait savoir, mercredi, le CEPEX.

Cette mission vise à renforcer la présence des produits tunisiens sur le marché polonais et à développer de nouvelles opportunités de partenariat avec les principaux acteurs du secteur.

Lors de l’ouverture des rencontres d’affaires, les intervenants ont mis en avant la dynamique positive que connaissent les relations économiques et commerciales entre la Tunisie et la Pologne.

Ils ont, notamment, souligné que les échanges bilatéraux ont progressé de près de 70 %, au cours des cinq dernières années, illustrant le potentiel de coopération et les perspectives de développement entre les deux pays.

Au programme de cette mission figure des rencontres professionnelles ciblées avec des acheteurs polonais de premier plan, comprenant des importateurs, distributeurs, grossistes, représentants de centrales d’achat, grandes chaînes de distribution et plateformes de commerce électronique.

Plus de 180 rendez-vous d’affaires B2B, programmés en amont, ont permis aux entreprises tunisiennes de présenter leur savoir-faire, de promouvoir leurs produits et de nouer des contacts commerciaux prometteurs dans un cadre favorisant les échanges directs entre opérateurs économiques.

Une exposition-dégustation de produits tunisiens a été organisée en marge des rencontres professionnelles. Cet événement a permis de mettre en valeur la richesse, la qualité et la diversité de l’offre agroalimentaire nationale, tout en renforçant sa visibilité auprès des professionnels polonais et en ouvrant la voie à de nouvelles perspectives de développement commercial.

Le programme de la mission se poursuit avec une série de visites ciblées auprès des principaux acteurs de la grande distribution en Pologne.

Des rencontres et séances de networking sont également prévues au marché de gros de Bronisze, principal hub de commercialisation des produits alimentaires du pays.

Ces échanges permettent aux exportateurs tunisiens de mieux appréhender les attentes du marché polonais et d’identifier les opportunités de croissance les plus prometteuses.

Selon le CEPEX, les exportations tunisiennes de produits agroalimentaires vers la Pologne ont enregistré, en 2025, une progression remarquable de près de 88 % pour se situer à 10,9 millions de dinars contre 5,8 millions de dinars en 2024.

Cette performance témoigne de l’intérêt croissant des consommateurs et des importateurs polonais pour les produits tunisiens, en particulier l’huile d’olive, les dattes, les conserves alimentaires et les produits biologiques.