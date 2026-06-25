Les représentants des différentes structures ayant contribué à l’élaboration du projet E- construction (TAAMIR) ont officiellement annoncé, mercredi, le lancement de la plateforme nationale de Digitalisation des Permis de Bâtir et son déploiement dans 16 communes.

Il s’agit d’une plateforme digitale complète qui dématérialise l’ensemble du processus de délivrance des permis de construire, du dépôt du dossier de la demande jusqu’à la signature finale.

Lors de la conférence tenue au siège de la municipalité de Tunis, il a été souligné que la plateforme a été testée de manière effective dans la commune citée et qu’un permis de construire avait été délivré en ligne au profit d’un citoyen ayant déposé son dossier, avant que ne soit lancée la phase de généralisation dans les quinze autres municipalités (Hammamet, Agerib, Medenine, Bizerte, Sidi Hassine, Jendouba, Djerba Medyoun, Djerba Houmet Souk, Sfax, Le Kef, Kebili, Raoued, La Marsa, Kairouan et El Mourouj).

Nabil Soudani, président de l’Instance de Prospection et d’Accompagnement de Processus Décentralisé (IPAPD) relevant du ministère de l’Intérieur, a indiqué que le projet de digitalisation de la gestion des permis de construire « TAAMIR » inscrit dans le cadre de la stratégie nationale d’amélioration du climat des affaires et approuvée lors du Conseil ministériel du 27 décembre 2022, s’inscrit dans le cadre d’un accord de coopération conclu entre le ministère de l’Intérieur et l’Agence allemande de coopération technique (GTZ), à travers le projet « La numérisation au service du développement durable en Tunisie ».

Cette plateforme numérique, a-t-il ajouté, a été financée par l’Agence américaine pour le développement international (USAID) dans le cadre du programme « Tadim », précisant que le projet vise principalement à améliorer les services liés à la gestion des permis de construire et à renforcer leur bonne gouvernance, à numériser les procédures d’acceptation, d’examen et d’octroi des permis de construire par les municipalités, ainsi qu’à favoriser la transparence dans le domaine de la gestion des permis de construire au sein des municipalités.

Il a également salué les efforts déployés par les structures privées et publiques qui ont contribué à la réalisation des différentes phases de ce projet et à sa réussite, notamment les ministères de l’Équipement et de l’Habitat, des Finances, des Technologies de la communication, des Domaines de l’État et des Affaires foncières, ainsi que l’Ordre des Ingénieurs Tunisiens et les municipalités concernées par l’expérience pilote du projet (16 communes).

De son côté, Sameh Daldoul, Secrétaire générale de la municipalité de Tunis, a indiqué que le projet de numérisation de la gestion des permis de construire TAAMIR constitue une transformation radicale dans le domaine des services administratifs, en passant d’une gestion papier traditionnelle à une gestion intelligente reposant sur des flux de travail numériques et entièrement sécurisés.

Elle a estimé que “la numérisation est aujourd’hui un levier stratégique pour impulser le développement économique, ancrer les principes de transparence et de bonne gouvernance et améliorer la qualité des services fournis tant aux citoyens qu’aux entreprises.

“La plateforme repose sur une vision technique de pointe, fondée sur le principe de l’interconnexion et de l’échange immatériel de données entre les différentes structures administratives concernées”, a-t-elle expliqué.

Elle a indiqué que cette interconnexion directe des bases de données, telles que le système du cadastre, le système fiscal et le paiement à distance, permettra une vérification immédiate et précise des données, tout en garantissant les plus hauts niveaux de cybersécurité. “Cela va ainsi permettre de se passer totalement des formalités administratives traditionnelles”, a-t-elle dit.

Elle a, également, indiqué que cette plateforme est principalement destinée aux citoyens et aux architectes, en tant qu’acteurs centraux du processus. Elle leur permettra de déposer leurs dossiers et de suivre, en temps réel et étape par étape, l’évolution de leur traitement, dans des délais réduits. Cette démarche contribuera à accélérer les procédures, à renforcer la coordination entre les différents intervenants du système d’aménagement du territoire et d’urbanisme, et à améliorer l’efficacité globale des services.

La plateforme constituera également un outil stratégique pour l’État, en facilitant la collecte, la gestion et l’analyse des données statistiques. Elle permettra ainsi de mettre en place une gouvernance prospective fondée sur des indicateurs précis, afin d’identifier avec exactitude les besoins de développement et d’aménagement propres à chaque région et d’orienter les politiques publiques de manière plus efficace.