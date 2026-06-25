Des vétérinaires régionaux et des partenaires nationaux ont bénéficié, à Sousse, d’une session de formation visant à renforcer leurs compétences en matière de surveillance des moustiques, vecteurs de maladies à risque sanitaire majeur comme la fièvre de la vallée du Rift et le virus du Nil occidental.

Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet « Fonds de lutte contre les pandémies » (Pandemic Fund), mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), en partenariat avec les institutions nationales tunisiennes concernées.

De nature terrain et pratique, elle a porté sur l’installation de pièges, la collecte et l’isolement des échantillons de moustiques, ainsi que sur les mécanismes de leur analyse en laboratoire.

Le moustique constitue en effet le principal vecteur de nombreux virus transmis par les arthropodes (arboviroses), des maladies qui représentent une menace sanitaire significative pour la santé animale et humaine.

À travers ce soutien technique et logistique, la FAO ambitionne de contribuer au développement du système national tunisien de vigilance, de surveillance et d’alerte précoce, pilier fondamental pour la détection rapide des risques sanitaires et leur anticipation, dans le cadre de l’approche « Une seule santé » (One Health).