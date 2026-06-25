Les travaux du Forum tuniso-algérien sur l’investissement et les échanges commerciaux entre le gouvernorat de Gafsa et celui de Tébessa, en Algérie, ont démarré mercredi à Gafsa.

Cet événement se tient sous la supervision du ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, et du gouverneur de Gafsa, Slim Frouja, avec la participation de représentants et d’investisseurs de la Chambre de commerce et d’industrie des Némemchas, à Tébessa.

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Sud-Ouest, Youssef Salem, a indiqué à l’Agence TAP que ce forum, qui se poursuit jusqu’à jeudi, réunit des opérateurs économiques et des investisseurs algériens représentant des petites, moyennes et grandes entreprises actives dans divers secteurs, notamment les travaux publics, les mines et les industries agroalimentaires.

Il a précisé que des rencontres seront organisées avec la délégation algérienne afin d’identifier les produits susceptibles de faire l’objet d’échanges commerciaux et d’investissements entre les deux pays.

Il a également révélé que les parties tunisienne et algérienne ont approuvé sept projets d’investissement. Ceux-ci portent notamment sur la création d’un complexe de production et de valorisation du gypse, de deux usines de ciment et de briques, d’une unité d’extraction et de traitement de la dolomie blanche par broyage fin, ainsi que d’une usine de céramique.

Les projets approuvés comprennent également une unité d’extraction et de traitement du silex, ainsi qu’une unité de transport et de valorisation des résidus grossiers issus des laveries du bassin minier.

Le coût global de ces projets est estimé à 1,5 milliard de dinars et devrait permettre la création de près de 6000 emplois, a-t-il ajouté.

Il a par ailleurs indiqué que le forum sera clôturé par la signature d’accords de partenariat et d’échanges entre les acteurs économiques des deux pays.

Les discussions porteront également sur le rôle des deux chambres de commerce, appelées à servir de relais pour la concrétisation de ces projets et la soumission des accords communs aux ministères du Commerce des deux pays.

De son côté, le directeur de la coopération avec les pays arabes et asiatiques au ministère du Commerce et du Développement des exportations, Chedly El May, a souligné que ce forum offre l’opportunité de concrétiser le partenariat stratégique tuniso-algérien, en dépassant la logique classique des échanges commerciaux au profit d’un positionnement conjoint sur le marché africain et du développement de chaînes de valeur communes.

Il a indiqué que les ministères tunisien et algérien du Commerce poursuivent leurs concertations en vue d’élaborer les mécanismes et le cadre juridique nécessaires à cette orientation.

Une équipe technique prépare, à cet effet, un projet d’accord de partenariat économique global et de libre-échange, prévoyant notamment la création d’une zone de libre-échange dans les régions frontalières.

L’étude y afférente a déjà été transmise à la partie algérienne afin d’identifier la zone présentant le meilleur potentiel économique.