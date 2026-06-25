Les travaux de construction d’un pont au niveau de l’Oued El Férid, dans la délégation de Tameghza (gouvernorat de Tozeur), ont atteint un taux d’avancement de 99%.

L’ouvrage devrait être achevé d’ici la fin du mois de juillet prochain, a indiqué le directeur régional de l’équipement, Thabet Necibi.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le responsable régional a fait savoir que la région connaît également la réalisation de plusieurs autres projets relatifs à l’aménagement des routes et des pistes.

Il a notamment cité le projet de réhabilitation de la route nationale n°16 sur une distance de 7 kilomètres, entre Aïn El Karma et l’entrée du village de Midès.

Ce projet, qui prévoit le revêtement de la chaussée en béton bitumineux pour un coût de 8,7 millions de dinars, se trouve actuellement au stade de la préparation des dossiers d’exécution.

Les travaux d’aménagement de 16,5 kilomètres de pistes rurales dans les délégations de Degache, Tozeur et Nefta se poursuivent également avec un taux d’avancement de 50%.

Par ailleurs, les préparatifs sont en cours pour le lancement des travaux d’entretien de 15 kilomètres de la piste reliant El Hamma du Jérid à l’oasis d’Ibn Chabbat.

D’autres projets enregistrent également une progression notable, notamment la piste de Ghwatine-Ouled Ghrissi et celle de Chakmou El Aouadia.

Il a également annoncé l’achèvement des travaux de revêtement de 9 kilomètres de la piste Nefta–Mrah Lahouar, en attendant le démarrage des travaux d’aménagement de la piste reliant le village de Dghoumes au parc national de la région, ainsi que de la piste Sondes–Bir El Houch.

Necibi a, en outre, indiqué que l’étude technique relative au traitement des points dangereux sur la route nationale n°16 traversant le Chott El Jérid a été achevée.

Ce projet avait été décidé lors de la visite du ministre de l’équipement en octobre 2025.

Il a précisé qu’un deuxième appel d’offres a été lancé après que le premier s’est révélé infructueux.