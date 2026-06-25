La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a affirmé que les relations économiques tuniso-italiennes connaissent une dynamique croissante et une diversification dans divers domaines, rappelant que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint environ 20,5 milliards de dinars au cours de l’année 2025, avec une croissance supplémentaire de près de 8 % enregistrée au cours des quatre premiers mois de 2026 par rapport à la même période de l’année précédente. Quand au nombre d’entreprises à participation italienne en Tunisie dépasse les 1 072 entreprises, pour un volume total d’investissements avoisinant les 3,7 milliards de dinars.

Zenzri a précisé, dans un discours prononcé au nom du président de la République, Kaïs Saïed, à l’ouverture du Forum économique tuniso-italien, organisé mercredi, au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, en présence du vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République italienne, Antonio Tajani, que l’Italie arrive en tête des pays investisseurs en Tunisie dans le secteur de l’énergie et occupe le deuxième rang en tant que plus grand partenaire en termes d’investissements étrangers directs.

Elle figure également parmi les marchés émetteurs de touristes les plus importants vers la Tunisie, le pays ayant accueilli plus de 160 000 touristes italiens au cours de l’année 2025.

La cheffe du gouvernement a mis en relief l’importance particulière de ce forum car il coïncide avec la célébration par la Tunisie et l’Italie du soixante-dixième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Cette occasion représente une opportunité pour passer en revue 70 ans de coopération et pour renouveler l’engagement à construire un partenariat stratégique répondant aux aspirations des deux peuples et aidant à relever les défis communs, a-t-elle noté.

Zenzri a ajouté que l’Italie représente un partenaire stratégique de premier plan pour la Tunisie et un soutien essentiel à l’enracinement d’un espace méditerranéen fondé sur la paix, la stabilité et le développement partagé. Il existe une ambition commune d’élever les relations bilatérales au rang d’un partenariat stratégique global et solidaire, capable de suivre les transformations régionales et internationales et de répondre aux défis communs, a-t-elle noté.

Concernant la situation économique et l’investissement, la cheffe du gouvernement a fait remarquer que le forum se tient en parallèle de l’achèvement de l’élaboration du plan de développement pour la période 2026-2030, qui représente une étape nationale charnière plaçant les priorités nationales au premier plan des préoccupations, afin de garantir un développement global, équitable et équilibré ainsi que la justice sociale. Elle a affirmé que ce plan a été élaboré pour la première fois selon une approche participative ascendante, partant du niveau local, en passant par le niveau régional pour aboutir au niveau national, et ce dans le but d’instaurer un nouveau modèle de développement fondé sur la justice et la construction d’une économie forte, résiliente et capable de faire face aux transformations géopolitiques et aux changements rapides que connaît le monde.

L’État œuvre, dans le cadre de la concrétisation des orientations stratégiques du plan, à améliorer davantage le climat d’investissement et des affaires à travers la mise en œuvre de réformes essentielles, a souligné Zenzri. Il s’agit notamment de la modernisation du cadre législatif et institutionnel du système d’investissement, la simplification et la digitalisation complète des procédures administratives, l’amélioration de la performance des services publics, la facilitation de l’accès aux biens immobiliers destinés à l’investissement, ainsi que la mise en place de programmes de formation professionnelle répondant aux besoins des entreprises, en plus du développement des infrastructures et des services portuaires, douaniers, logistiques et de transport aérien.

Appui à l’investissement dans les énergies renouvelables

La cheffe du gouvernement a indiqué que les indicateurs économiques actuels traduisent le niveau de confiance dont bénéficie le climat d’investissement en Tunisie auprès des investisseurs italiens et confirment l’existence d’opportunités prometteuses dans un certain nombre de secteurs vitaux, relevant que les dernières années ont enregistré une augmentation notable du volume des financements et des projets communs entre les deux pays.

Dans ce contexte, Zenzri a passé en revue les grands projets structurants qui incarnent le partenariat tuniso-italien, dont le projet d’interconnexion électrique “Elmed“, réalisé par la Société tunisienne de l’électricité et du gaz en partenariat avec la société italienne “Terna”. Un projet qualifié de pont énergétique vital reliant les deux rives de la Méditerranée et de premier projet de liaison électrique directe entre l’Afrique du Nord et l’Europe, en raison du soutien qu’il apporte à la sécurité énergétique, en encouragement de l’investissement dans les énergies renouvelables et en consolidation du rôle des deux pays dans la transition énergétique, a-t-elle noté.

Elle a également souligné l’importance stratégique du projet “Tanit” dans les secteurs de l’agriculture et de l’eau, dans le cadre du plan “Mattei” pour l’Afrique, affirmant qu’il représente un modèle avancé de coopération pour le développement et qu’il traduit la volonté commune de parvenir à un développement global, équilibré et à bénéfice mutuel, en harmonie avec les priorités de développement de la Tunisie.

Zenzri a estimé que le niveau de coopération existant n’a pas encore atteint le plafond des potentiels disponibles entre les deux pays, exprimant son aspiration à ce que le forum constitue une plateforme pour explorer de nouvelles opportunités d’investissement dans les domaines des énergies renouvelables, de l’industrie des composants automobiles et des technologies de l’information et de la communication, afin de contribuer à la construction de partenariats stratégiques fondés sur le partage des connaissances et la valorisation des compétences communes.

Stratégie Industrielle et d’Innovation Horizon 2035

Elle a également indiqué que la stratégie nationale industrielle et d’innovation à l’horizon 2035 permettra de développer les mécanismes de gouvernance des écosystèmes industriels, grâce à la mise en œuvre de chartes de compétitivité pour les principales activités économiques, à la modernisation des centres techniques, au renforcement du rôle des pôles technologiques et industriels, au soutien à l’écosystème des start-ups et à l’adaptation des systèmes d’accréditation et de sécurité des produits aux normes internationales, concomitamment avec la mise en œuvre de la stratégie nationale intégrée de recherche et développement.

Elle a ajouté que cette vision comporte également l’élaboration d’une stratégie nationale visant à promouvoir les petites et moyennes entreprises industrielles, à travers la mise en place des mesures incitatives en faveur de la modernisation technologique, du renforcement de l’intégration économique et du développement des grappes industrielles. L’objectif, a-t-elle dit, est d’aider les entreprises tunisiennes à s’intégrer dans les chaînes de valeur mondiales, à améliorer la qualité de leurs produits et à renforcer leur compétitivité.

La Cheffe du gouvernement a souligné que les priorités stratégiques de la Tunisie visent à développer les secteurs à forte valeur ajoutée, notamment les industries mécaniques et électriques, l’industrie de composants automobiles et aéronautiques, l’industrie pharmaceutique, le textile technique, l’industrie agroalimentaire, l’industrie chimique, les technologies environnementales, l’économie bleue, les industries liées à la transition énergétique ainsi que les services numériques.

Elle a également mis l’accent sur l’importance de renforcer le dialogue entre les entreprises tunisiennes et italiennes et de soutenir les partenariats industriels fondés sur la coproduction, le renouvellement, l’innovation et l’accès à de nouveaux marchés, précisant que le nouveau modèle de développement adopté par la Tunisie va au-delà de l’approche traditionnelle fondée sur la simple sous-traitance, s’orientant, ainsi, vers la construction de chaînes de valeur régionales intégrées et compétitives.

Ces chaînes de valeur sont axées sur des activités à forte valeur ajoutée et à contenu technologique de pointe, ce qui permettra d’ouvrir de nouvelles perspectives d’emploi pour les compétences nationales et les diplômés du supérieur ainsi que de soutenir les PME dans les deux pays

Dans ce contexte, elle a appelé à diversifier les investissements italiens en Tunisie, afin d’inclure des secteurs agricoles prometteurs, tels que la production des primeurs, l’élevage, les fourrages et la production agricole durable, ainsi que les industries agroalimentaires basées sur les technologies modernes.

Elle a également mis l’accent sur les opportunités offertes par l’économie numérique et les services des technologies modernes, notamment dans les domaines des centres de données (Data Center), de la cyber sécurité, des applications informatiques et de l’intelligence artificielle destinée aux entreprises, affirmant que la Tunisie dispose de compétences et d’une expertise nationale de haut niveau capables d’assurer la réussite de ces projets et de développer les métiers numériques modernes.

En ce qui concerne les défis environnementaux, la cheffe du gouvernement a souligné que la Tunisie et l’Italie sont confrontées à des enjeux communs, liés à la protection des ressources naturelles, à la garantie de la sécurité alimentaire, à la lutte contre l’érosion côtière et la pollution marine, à l’adaptation au changement climatique et à la préservation de la biodiversité en Méditerranée.

A cet égard, elle a mis en exergue l’importance d’unir les efforts pour y faire face, ajoutant que la coopération tuniso-italienne constitue un pilier essentiel pour développer des solutions innovantes dans les domaines de la gouvernance des ressources en eau, de l’agriculture durable, de l’aquaculture, de l’économie bleue et de la modernisation des chaînes de production agricoles.

Elle a souligné que la Tunisie fonde sa coopération stratégique avec l’Union européenne sur la base d’intérêts communs et tire parti des mécanismes du partenariat euro-méditerranéen et des accords de voisinage pour accélérer le développement économique et social et améliorer le climat d’investissement.

L’Italie joue un rôle primordial dans la région grâce à sa compréhension des équilibres méditerranéens et des enjeux africains, ainsi qu’à sa proximité avec la Tunisie en termes de tissu institutionnel et de culture industrielle fondée sur les petites et moyennes entreprises, ce qui en fait un partenaire principal pour soutenir l’intégration de la Tunisie dans les chaînes de valeur européennes, a-t-elle conclu

Ouverture sur l’Afrique

La Cheffe du Gouvernement a souligné que la Tunisie est devenue un acteur majeur des chaînes de valeur mondiales, un pilier de stabilité dans le bassin méditerranéen et une porte d’entrée stratégique vers les marchés africains prometteurs.

Elle a indiqué, à cette occasion, que l’adhésion de la Tunisie à l’accord de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), ainsi, que son intégration au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) témoignent de son engagement pour impulser l’intégration économique et développer les échanges commerciaux sur le continent africain.

Elle a ajouté que les entreprises tunisiennes et italiennes sont appelées à saisir les opportunités offertes par l’Afrique à travers des partenariats tripartites associant la technologie italienne, l’expertise tunisienne et la connaissance des spécificités africaines, afin de répondre aux besoins du continent dans les domaines des infrastructures, de l’agriculture, de l’eau, de l’énergie, de la santé, de la formation professionnelle, du numérique et de l’industrie.

Zenzri, a également affirmé que le Plan Mattei pour l’Afrique constitue un cadre stratégique important pour la Tunisie, en raison de sa cohérence avec les principes de partenariat équilibré, d’investissement et de formation.

Elle a réitéré la nécessité de respecter la souveraineté des États et leurs priorités nationales lors de la mise en œuvre des initiatives internationales en Afrique, tout en privilégiant les compétences locales afin de garantir la création de valeur ajoutée au sein des pays concernés.

Et de poursuivre que la Tunisie œuvre à consolider sa position en tant qu’espace intégré de production, de formation et d’innovation, ainsi qu’un pont entre les deux rives de la Méditerranée et l’Afrique.

Le pays vise, également, à attirer les investissements de qualité afin de devenir un pôle régional dynamique contribuant à la création de richesse, à la réalisation de la croissance économique et à la justice sociale.

La Cheffe du Gouvernement a, par ailleurs, souligné que la Tunisie poursuit le renforcement de ses partenariats stratégiques avec son environnement arabe, africain et européen, dans le respect de ses intérêts communs et de sa souveraineté économique.

Elle a exprimé l’espoir que ce forum contribue à renforcer l’attractivité du pays en tant que destination d’investissement, grâce à sa position géostratégique, à ses infrastructures, à la compétitivité de ses facteurs de production ainsi qu’à la qualité de son capital humain et de ses compétences avancées dans les technologies modernes.

La Cheffe du gouvernement a, également, exprimé son souhait pour que le Forum économique tuniso-italien deviendra un rendez-vous régulier et une plateforme permanente de dialogue, d’échange d’expériences et d’exploration de nouvelles opportunités de partenariat et d’investissement. « Les résultats de ce conclave contribueront à approfondir davantage la coopération entre les deux pays », a-t-elle souligné.

Zenzri a appelé les participants à prendre part à la 22ᵉ édition du Forum de l’investissement en Tunisie, qui se tiendra les 25 et 26 juin 2026, à Tunis, exprimant l’espoir que les travaux de cette édition apportent une nouvelle dimension au partenariat tuniso-italien et renforcent la coopération commune vers le continent africain.