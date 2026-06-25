Le prÃ©sident de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), Samir Majoul, a soulignÃ© l’importance d’exploiter les atouts communs entre la Tunisie et l’Italie pour faire face aux dÃ©fis Ã©conomiques et gÃ©opolitiques actuels, booster la croissance et renforcer la compÃ©titivitÃ©, appelant Ã l’instauration d’une coopÃ©ration Ã©conomique et d’investissement plus large dans les secteurs stratÃ©giques.

S’exprimant Ã l’ouverture du Forum Ã©conomique et d’affaires tuniso-italien, tenu mercredi au siÃ¨ge de la centrale patronale, en prÃ©sence de la cheffe du gouvernement, Sara Zaafrani Zenzri, du vice-prÃ©sident du conseil des ministres et ministre italien des Affaires Ã©trangÃ¨res et de la CoopÃ©ration internationale, Antonio Tajani, et du ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res, de la Migration et des Tunisiens Ã l’Ã©tranger, Mohamed Ali Nafti, ainsi que de plusieurs responsables, diplomates et reprÃ©sentants d’organisations patronales et des institutions Ã©conomiques des deux pays, Majoul a estimÃ© que ce forum concrÃ©tise une approche de travail basÃ©e sur la coordination entre les diffÃ©rents acteurs tunisiens et italiens, qu’il s’agisse des gouvernements, des institutions, des organisations professionnelles ou du secteur privÃ©.

Cette dÃ©marche vise Ã soutenir la coopÃ©ration bilatÃ©rale et Ã faire face aux mutations internationales accÃ©lÃ©rÃ©es, a-t-il ajoutÃ©, rappelant la soliditÃ© des relations historiques Ã©tablies entre l’Utica et son homologue italienne “Confindustria” depuis 1959.

Il a affirmÃ© que la Tunisie continue de consolider sa position Ã©conomique malgrÃ© les dÃ©fis mondiaux, en s’appuyant sur la force de son Ã©conomie rÃ©elle, la soliditÃ© de son secteur industriel et la capacitÃ© de ses entreprises Ã investir, Ã innover, Ã crÃ©er des emplois et Ã se propulser sur les marchÃ©s extÃ©rieurs, estimant que les exportations des industries manufacturiÃ¨res constituent un pilier essentiel de l’Ã©conomie nationale.

Majoul a, dans ce cadre, rappelÃ© que la Tunisie occupe la premiÃ¨re place aux niveaux africain et le 47Ã¨me rang mondial dans l’indice de complexitÃ© Ã©conomique de l’annÃ©e 2024, publiÃ© par le Growth Lab de l’UniversitÃ© de Harvard. Cet indice mesure le degrÃ© de diversification et de complexitÃ© des produits exportÃ©s par les pays ainsi que leurs capacitÃ©s productives et technologiques.

D’aprÃ¨s lui, ce classement reflÃ¨te la profondeur de l’expertise industrielle tunisienne, la diversification de sa base de production et de son potentiel de croissance future.

En contrepartie, l’Italie occupe la 18Ã¨me place mondiale dans ce mÃªme indice et reprÃ©sente la deuxiÃ¨me puissance industrielle en Europe ainsi que la premiÃ¨re en Europe du Sud et dans la rÃ©gion mÃ©diterranÃ©enne.

Majoul a, dans ce sens, estimÃ© que la complÃ©mentaritÃ© des capacitÃ©s industrielles entre les deux pays offre d’importantes opportunitÃ©s pour le dÃ©veloppement du partenariat Ã©conomique.

Il a recommandÃ© d’investir dans le capital humain, en particulier les jeunes, en leur offrant la formation et les incitations Ã©conomiques nÃ©cessaires pour leur permettre de contribuer Ã l’Ã©dification de l’avenir de leur pays et de freiner la fuite des cerveaux.

Majoul a rÃ©itÃ©rÃ© son appel aux hommes d’affaires et aux investisseurs de croire dans les capacitÃ©s de la Tunisie et de l’Italie et de saisir les opportunitÃ©s offertes, rÃ©affirmant l’engagement de l’Utica Ã poursuivre ses efforts pour renforcer la coopÃ©ration Ã©conomique bilatÃ©rale et contribuer Ã Ã©difier une Ã©conomie plus forte et plus durable.