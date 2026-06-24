Les activités de la 2ème édition de la manifestation ” Écologie de l’Art ” ont démarré, mercredi matin, à la Maison de la culture Mahmoud Messaadi de Tazarka (gouvernorat de Nabeul). Organisé sous le slogan ” Là où naît la conscience, la vie fleurit en art “, cet événement se poursuit les 24, 25 et 26 juin courant.

Placée sous l’égide du ministère des Affaires culturelles et soutenue par la Délégation régionale des affaires culturelles de Nabeul, cette manifestation propose une série d’ateliers et d’expositions. Son objectif est de sensibiliser à l’importance de préserver la propreté de l’environnement pour vivre dans un milieu sain, a déclaré Mohamed Belghith, directeur de la Maison de la culture de Tazarka, à la correspondante de l’agence Tunis Afrique Presse (TAP).

En marge de l’ouverture de ce rendez-vous, qui a démarré un spectacle d’animation musicale assuré par les majorettes de Ksar Hellal, M. Belghith a précisé que le programme de la première journée comprend une exposition artisanale intitulée ” Du consommateur au producteur “, ainsi qu’une exposition d’arts plastiques de l’artiste Marwa Gdima, baptisée ” Quand l’argile parle “. Il a également souligné la réalisation de fresques murales sur la façade arrière de la Maison de la culture, sous le thème ” Lettres II ” (Calligraphie), encadrée par l’artiste Kamel Oueslati.

Le directeur a ajouté que plusieurs ateliers sont prévus portant notamment sur l’intelligence artificielle intitulé « Empreinte verte numérique », supervisé par l’enseignant Charfeddine Sghaier, avec un atelier de recyclage et de bricolage plastique pour transformer les déchets en œuvres d’art, encadré par le professeur Sami Amami, ainsi qu’un atelier de photographie intitulé ” Un œil sur l’environnement “, animé par le professeur Fethi Khemiri.

Ces ateliers se poursuivront lors de la deuxième journée de cette manifestation, qui sera également marquée par une opération de plantation de fleurs d’ornement aux abords de l’établissement, en collaboration avec la municipalité et l’Association de l’environnement de Tazarka. Des fresques murales, intitulées ” Messages environnementaux “, seront également réalisées sous la direction de l’artiste Fadwa Messaadi.

La dernière journée sera ponctuée par des ateliers diversifiés, dont un atelier de théâtre intitulé ” Enfant conscient, jeunesse créative “, encadré par le professeur Mohamed El Arbi, et un atelier de céramique animé par la professeure Radhia Abid. Par ailleurs, une campagne de sensibilisation sur l’importance de la protection de l’environnement sera menée sous l’égide des Scouts tunisiens (groupe Faouzi Jamaleddine de Tazarka), avant de clôturer la manifestation par une cérémonie de remise de prix aux participants.