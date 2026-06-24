Les travaux du Forum national de la formation professionnelle, organisé par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle dans sa deuxième édition sous le slogan « La formation professionnelle… des compétences au service de la patrie », ont débuté ce mercredi matin à la Cité de la Culture à Tunis, avec la participation d’un nombre important de centres de formation, d’entreprises économiques et de partenaires nationaux et internationaux.

Ce forum, qui se déroule sur deux jours, a pour objectif de faire connaître les différentes filières de formation et leurs perspectives d’emploi en Tunisie et à l’étranger, de soutenir l’orientation professionnelle au profit des jeunes et de renforcer la culture de l’entrepreneuriat chez les diplômés de la formation professionnelle, selon Moez Wartani, directeur de l’information et de l’orientation professionnelle au ministère de l’Emploi.

Wartani a indiqué que différents espaces ont été aménagés au sein du Salon national de la formation professionnelle pour présenter les métiers et les parcours de formation proposés par les systèmes de formation nationaux, publics et privés, ainsi que leurs perspectives d’emploi à l’échelle nationale et internationale ; d’autres espaces ont été consacrés à l’information, à l’orientation professionnelle et à l’accompagnement des candidats souhaitant s’inscrire à des parcours de formation, ainsi que des ateliers pratiques et des démonstrations sur le terrain permettant aux visiteurs de découvrir de près un certain nombre de spécialités.

Cet événement a réuni 44 établissements et structures des secteurs de la formation, de l’emploi et du financement, et a connu une forte affluence de jeunes à la recherche d’opportunités de formation et d’insertion professionnelle, dont le nombre a été estimé à plusieurs milliers, selon le même responsable.

Le salon accueille également une série de conférences consacrées aux métiers de demain dans le contexte de la transformation numérique et de l’intelligence artificielle, à la numérisation des services d’emploi et d’orientation professionnelle, ainsi qu’aux moyens de développer les programmes pédagogiques de formation technique et professionnelle afin de répondre aux besoins du marché du travail.-