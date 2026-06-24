Cinq universités tunisiennes ont décroché des positions avancées dans le classement de “The Times Higher Education Sustainability Impact Ratings 2026”, consacré à l’évaluation de l’engagement des universités envers les objectifs de développement durable.

A l’échelle nationale, l’Université de Tunis El Manar vient en tête et a conservé la même position que l’année précédente dans la tranche 101-200 mondiale.

Elle est suivie par l’Université de Sfax, classée dans la catégorie 601-800, puis par l’Université de La Manouba, qui se situe dans la tranche 801-1000. Les universités de Gabès et de Tunis figurent toutes deux dans la catégorie 1001-1500.

Ce classement mondial a évalué 1.646 universités issues de 116 pays sur la base de 17 indicateurs, parmi lesquels la qualité de l’enseignement, l’égalité des genres, l’accès aux services de restauration, la disponibilité de l’eau, la qualité des infrastructures, la lutte contre la pauvreté, la santé et le bien-être, les villes durables, la paix, la justice et d’autres critères liés aux Objectifs de développement durable.

L’Université de Manchester, au Royaume-Uni, occupe la première place du classement, devant l’Université Griffith en Australie.

Des établissements australiens, malaisiens et canadiens figurent également parmi les dix meilleures universités de ce palmarès.

Les universités sont évaluées selon quatre domaines principaux : la recherche en lien avec les objectifs de développement durable, la gouvernance et la gestion des ressources, la garantie d’un enseignement inclusif et durable ainsi que la sensibilisation aux enjeux environnementaux, en plus de la coopération avec les partenaires locaux, internationaux et la société civile pour relever les défis liés au développement durable.