Le guide d’orientation universitaire 2026 est désormais disponible en ligne pour les nouveaux bacheliers de la session principale, a annoncé mardi le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Consultable sur le site officiel www.orientation.tn, ce guide regroupe l’ensemble des offres de formation et des spécialités disponibles dans les différents établissements d’enseignement supérieur. Son objectif est d’accompagner les lauréats dans le choix des filières les mieux adaptées à leurs compétences et à leurs aspirations.

Cette publication fait suite à la proclamation des résultats de la session principale du baccalauréat, qui a enregistré un taux de réussite national de 35,67 %.

Face aux échéances à venir, le ministère appelle tous les candidats à s’informer exclusivement via ses canaux de communication officiels. Cette démarche leur permettra de suivre sereinement les étapes du processus et d’obtenir des données fiables concernant les conditions d’admission et les filières proposées.