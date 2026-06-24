Face aux défis croissants du changement climatique, du stress hydrique et de l’augmentation des coûts de production agricole, les technologies de précision s’imposent comme un levier stratégique pour renforcer la productivité et la résilience des exploitations agricoles.

Dans ce contexte, 216 Capital annonce son entrée au capital de RoboCare, startup tunisienne spécialisée dans l’agriculture de précision et l’intelligence artificielle appliquée au secteur agricole, à travers un investissement à six chiffres.

Cette opération vise à accompagner la prochaine phase de croissance de RoboCare et à soutenir son expansion sur les marchés d’Afrique et du Moyen-Orient.

Une technologie au service d’une agriculture plus performante et durable

Fondée à Sfax, RoboCare développe une plateforme de pilotage agricole qui aide les agriculteurs à prendre de meilleures décisions grâce à l’exploitation intelligente de multiples sources de données : imagerie satellitaire, données drones, capteurs IoT, données météorologiques et expertise terrain.

Grâce à ses modèles d’intelligence artificielle, la solution permet de détecter précocement les maladies et les stress des cultures, d’optimiser l’utilisation des ressources et d’améliorer les performances des exploitations agricoles. Les résultats observés sur le terrain sont significatifs :

Jusqu’à 35 % d’économie d’eau,

Jusqu’à 25 % de réduction des intrants agricoles,

Jusqu’à 20 % d’augmentation des rendements.

En combinant intelligence artificielle, agronomie et analyse de données, RoboCare permet aux agriculteurs d’améliorer leur productivité tout en réduisant leur impact environnemental.

Une expertise conçue pour les réalités agricoles de la région MENA

L’un des principaux facteurs de différenciation de RoboCare réside dans son approche spécialisée des cultures stratégiques pour la région, notamment les oliviers, les céréales et les tomates industrielles.

Contrairement aux plateformes agricoles généralistes, RoboCare développe ses modèles à partir de données locales pour répondre aux spécificités des sols et des conditions climatiques rencontrées en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Cette approche permet à la startup de proposer des recommandations agronomiques particulièrement adaptées aux besoins des exploitants agricoles et des acteurs de l’agribusiness de la région.

RoboCare accompagne déjà plusieurs milliers d’hectares sous monitoring intelligent et a généré des milliers d’alertes agronomiques permettant aux exploitants d’intervenir plus rapidement et plus efficacement.

La startup a également noué des partenariats avec plusieurs acteurs institutionnels et bénéficie d’une visibilité croissante auprès des écosystèmes AgriTech internationaux.

Un investissement pour accélérer l’expansion régionale

Grâce à ce financement, RoboCare prévoit d’accélérer son développement selon trois axes prioritaires :

L’expansion commerciale vers de nouveaux marchés en Afrique et au Moyen-Orient,

Le renforcement de ses équipes commerciales afin d’accélérer l’adoption de sa solution auprès des grands acteurs de l’agribusiness,

L’amélioration continue de ses modèles d’intelligence artificielle pour répondre à de nouveaux contextes agricoles.

“Pour 216 Capital, cet investissement s’inscrit pleinement dans sa stratégie de soutien aux startups technologiques à fort potentiel capables d’apporter des réponses concrètes aux grands enjeux économiques, sociaux et environnementaux du continent” précise Hassen Arfaoui, Principal chez 216 Capital.

Alors que l’agriculture représente un secteur clé pour la sécurité alimentaire et la croissance économique de nombreux pays africains et de la région MENA, RoboCare ambitionne de devenir l’un des acteurs de référence de la transformation numérique agricole à l’échelle régionale.

A propos de 216 Capital :

Fondée à Tunis en 2021 par une équipe d’entrepreneurs et d’investisseurs, 216 Capital est une société de capital-risque en seed et pre-seed spécialisée dans les entreprises technologiques. 216 Capital investit auprès d’entrepreneurs déterminés et créatifs qui construisent des entreprises disruptives.

Pour en savoir plus : www.216capital.vc