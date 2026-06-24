L’harmonisation de toutes les interventions et la coordination des actions de toutes les parties prenantes dans le domaine de l’utilisation des eaux usées traitées, a été annoncée, mercredi, par le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh.

Intervenant lors d’une Journée nationale d’études sur “La valorisation des eaux usées traitées dans le domaine de la production fourragère afin de faire face au changement climatique et de renforcer la résilience des systèmes de production animale” organisée au siège du ministère à Tunis, Ben Cheikh a indiqué que cette mesure vise à renforcer la coordination horizontale et verticale entre toutes les structures du ministère de l’Agriculture, en partenariat étroit avec les ministères de l’Environnement et de la Santé, afin de lever les obstacles administratifs et d’atteindre les plus hauts niveaux d’efficacité, de rapidité et de transparence dans la réalisation et la gestion des projets dans ce domaine.

Le ministre a également annoncé l’orientation prise vers la valorisation des eaux usées traitées dans le domaine de la production fourragère par le biais de grands projets.

Il a fait remarquer que cette orientation va au-delà des initiatives ponctuelles, et vise le lancement de projets fourragers s’étendant sur des superficies importantes dédiées à la production fourragère dans une optique de mise en place de de véritables filières fourragères à même de couvrir les besoins du cheptel et de mettre le secteur de la production animale et l’agriculture en général, à l’abri des fluctuations des prix mondiaux et des pressions des marchés extérieurs.

Cette journée a, par ailleurs, été l’occasion d’annoncer l’élaboration d’un plan de communication rigoureux visant à changer la perception des eaux usées traitées, à éclairer les utilisateurs de ces eaux et les consommateurs des produits issus de leur utilisation et à renforcer leur confiance dans ce système.