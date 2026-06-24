Le bureau national du Syndicat des Pharmaciens d’officine de Tunisie (SPOT) s’est dit étonné par la renonciation de la Pharmacie centrale de Tunisie à l’accord sur le projet de numérisation des échanges avec les pharmaciens, destiné, selon lui, à garantir une distribution transparente des médicaments entre les différentes régions du pays.

Dans un communiqué publié mardi à l’issue d’une réunion consacrée à plusieurs dossiers du secteur, le SPOT a indiqué que ce projet, lancé sous l’égide du ministre de la Santé en 2024, est achevé à hauteur de 80 % et fait l’objet d’un mémorandum signé par les deux parties.

“La renonciation à cet accord sans notification préalable ni explication officielle soulève des interrogations quant à l’engagement de la Pharmacie centrale dans ce projet”, ajoute le communiqué.

Le bureau national a, par ailleurs, annoncé que la décision à prendre concernant la crise persistante avec la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) sera examinée ce mercredi.

Il a, dans ce contexte, dénoncé le non-respect, par la CNAM, des engagements issus de la réunion de Carthage tenue sous l’égide de la Présidence de la République, estimant que cette situation accentue les difficultés du secteur.

Le syndicat a également décidé d’adresser une correspondance au ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, afin de trouver une solution définitive aux problèmes rencontrés avec certaines municipalités suite à la publication de circulaires imposant des taxes municipales qualifiées d’illégales et discriminatoires à certaines pharmacies.

En septembre 2025, le SPOT avait suspendu le travail avec le système du tiers payant pour les maladies ordinaires, tout en maintenant la délivrance des médicaments destinés aux maladies chroniques et lourdes.

En janvier 2026, un accord conclu sous l’égide de la Présidence de la République avait permis de garantir le paiement des créances des pharmaciens dans des délais fixés, de préserver le système du tiers payant au profit des assurés sociaux et d’assurer la pérennité des relations contractuelles entre la CNAM et les pharmacies.