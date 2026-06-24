Le Maroc dispute, dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 juin 2026, son troisième et dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 face à Haïti. Une rencontre décisive pour les Lions de l’Atlas, qui visent la qualification pour les seizièmes de finale.

Après un match nul prometteur contre le Brésil (1-1) et une courte victoire face à l’Écosse (1-0), la sélection marocaine occupe une position favorable dans le groupe C avec quatre points. Un nouveau résultat positif lui permettrait de valider officiellement son billet pour la phase à élimination directe.

De son côté, Haïti n’a plus le droit à l’erreur. Battus par l’Écosse (0-1) puis par le Brésil (0-3), les Grenadiers doivent impérativement s’imposer pour conserver un mince espoir de qualification.

La rencontre se déroulera au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. Le coup d’envoi est programmé à 23h00.

Comme toutes les affiches de la troisième journée du groupe C, le match se jouera en même temps que l’autre rencontre du groupe opposant l’Écosse au Brésil.

Sur quelle chaîne regarder Maroc – Haïti ?

Le match sera retransmis en direct sur beIN SPORTS.