La Colombie a officiellement validé, mardi, son billet pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 grâce à son succès (1-0) face à la République démocratique du Congo, pour le compte de la deuxième journée du Groupe K.

Dans une rencontre particulièrement disputée, les Cafeteros ont trouvé la faille à la 76e minute grâce à l’unique réalisation du défenseur Daniel Muñoz.

Avec deux victoires en deux matchs, la sélection colombienne s’assure une place au tour suivant avant même l’ultime journée de la phase de poules.

De son côté, la RD Congo reste en course pour la qualification mais jouera son va-tout lors du dernier match contre l’Ouzbékistan.