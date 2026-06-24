Neymar est ⁠disponible pour le troisième match de poule du Brésil en Coupe du monde, qui ‌l’opposera à l’Ecosse, ‌mais le sélectionneur ‌de l’équipe, Carlo Ancelotti, a refusé de dire s’il jouerait lors de la rencontre.

Le ⁠joueur de 34 ans, rappelé par Ancelotti après près de trois ans d’absence en équipe nationale, n’a toujours pas joué dans ce Mondial depuis ⁠qu’il s’est blessé il y a plus de cinq semaines.

“Neymar est disponible”, ⁠a déclaré mardi Carlo Ancelotti lors d’une conférence de presse. “Il a travaillé cette semaine et pourra être disponible pour le match. Nous sommes très heureux de son retour car, évidemment, avec ses qualités, il peut aider l’équipe.”

“J’ai vraiment appris à bien le connaître. Il a travaillé très sérieusement pour se rétablir le ‌plus rapidement possible.”

“Je suis très content de lui. Même s’il ne joue pas, il apporte son ⁠expérience, sa connaissance du jeu, ‌il aide les jeunes joueurs. Il se débrouille très bien.”

Le Brésil, qui a fait match nul 1-1 contre le Maroc et a battu Haïti 3-0 lors de ses deux premiers matchs du groupe C, atteindra les ‌seizièmes de finale en cas ⁠de victoire contre l’Ecosse.

Carlo Ancelotti a déclaré qu’il sentait qu’une bonne performance se préparait.

“Je pense que ‌le premier match n’était pas le meilleur, le deuxième était meilleur, et nous sommes convaincus que le troisième ‌sera ⁠le meilleur.”

La Seleçao devra toutefois faire sans Raphinha, l’ailier étant forfait en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.