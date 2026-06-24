Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, chargé de la gestion des affaires du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines, Slah Zouari, a reçu, ce mardi, une délégation de la Banque européenne d’investissement (BEI) pour examiner les moyens d’accélérer la réalisation des projets financés par l’institution et de lever les obstacles entravant leur exécution.

Selon un communiqué du ministère de l’Équipement et de l’Habitat, la rencontre, tenue au siège du département, a permis de faire le point sur l’état d’avancement des projets financés par la BEI, en particulier dans les secteurs des infrastructures et des routes, et d’examiner les mécanismes susceptibles d’en accélérer la mise en œuvre.

Le ministre a souligné, à cette occasion, l’importance du partenariat stratégique liant la Tunisie à la BEI, insistant sur son rôle dans le soutien aux projets d’infrastructure prioritaires et sa contribution au développement des équipements de base.

La rencontre s’est déroulée en présence du directeur général des ponts et chaussées et de la présidente de l’unité de suivi des projets financés par la Banque européenne d’investissement.