Les travaux de la quatrième réunion régionale d’évaluation du Programme environnemental pour la Méditerranée se sont ouverts mardi à Tunis, où ils se poursuivront jusqu’au 25 juin.

La rencontre a été inaugurée par le ministre de l’Environnement, Habib Abid, en présence de la coordinatrice du Plan d’action pour la Méditerranée du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), Tatiana Hema, de la représentante du PNUE, Kaisa Oksama, ainsi que de représentants du Fonds pour l’environnement mondial, de partenaires environnementaux et des pays participants.

Le programme vise à mettre en œuvre des actions prioritaires destinées à réduire la pollution provenant des activités terrestres dans les zones côtières méditerranéennes prioritaires et à évaluer les progrès réalisés au regard des objectifs fixés.

Les interventions portent également sur le renforcement de la durabilité et de la résilience des zones côtières face aux changements climatiques, la protection de la biodiversité marine, la gestion des connaissances et l’intégration de l’approche genre.

Le programme réunit dix pays : la Tunisie, l’Algérie, la Libye, l’Égypte, le Liban, le Maroc, la Turquie, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro.

Cette réunion rassemble les pays bénéficiaires, les agences d’exécution, les partenaires techniques et les bailleurs de fonds afin de faire le point sur les avancées enregistrées, renforcer les synergies entre les projets, partager les expériences et valoriser les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action pour la Méditerranée.