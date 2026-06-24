La terre du Kef livre ses promesses. 739 mille quintaux de céréales dorment déjà dans les silos de la région au 22 juin 2026.

L’abondance marque ce début de saison. le gouverneur de la région, Walid Kaâbia, a accueilli la présidente directrice générale de l’office des céréales pour valider ce succès logistique. L’enjeu dépasse la simple récolte : il s’agit de verrouiller la sécurité alimentaire du pays.

La délégation a sillonné les points névralgiques de la production allant d’Erbiba à Kalaat Snan en passant par Kalaa khesba et Dahmani.

Les inspecteurs de l’Office des céréales ont scruté les centres de stockage pivot et les coopératives de services agricoles. À Sers, les acteurs du secteur comme la coopérative centrale des grandes cultures et la coopérative centrale de blé tournent à plein régime.

Cette inspection rigoureuse garantit que chaque grain trouve sa place dans les meilleures conditions.

Les files d’attente interminables appartiennent au passé, a lancé le gouverneur de la région, Walid kaâbia, louant une organisation réussie ainsi qu’une coordination fructueuse entre les collecteurs et l’office des céréales, ce qui a permis de garantir la fluidité des déchargements.

Pour éviter tout goulot d’étranglement, l’Office des céréales injecte deux camions poids lourds supplémentaires dans le circuit. Une mesure qui vise à déployer des moyens concrets pour soutenir l’effort des agriculteurs, a précisé la directrice générale de l’Office des céréales.