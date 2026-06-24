Le gouverneur de Sousse, Sofien Tanfouri a présidé, mardi, une séance de travail pour disséquer le rythme d’exécution des infrastructures locales.

Le constat est net. L’administration régionale traque les retards. Le directeur régional du fonds de prêt et de soutien aux collectivités locales a détaillé les quatre axes majeurs qui structurent cette mutation urbaine.

Une enveloppe de 29 millions de dinars financent la modernisation des routes dans 12 municipalités. Volet études techniques, elles franchissent l’étape de validation finale.

Parallèlement, le programme FICOLL 2 déploie ses moyens dans 9 zones d’extension. Éclairage public, trottoirs, pavage : le quotidien des citoyens change de visage. La bureaucratie ne doit plus freiner l’élan.

Le programme PRODEC, lui, il cible spécifiquement les communes nouvelles. Les futurs sièges des municipalités de Chott mariem et de Grimet Hicher, ainsi qu’un nouvel entrepôt, attendent le lancement des appels d’offres.

Célérité et efficacité doivent être de mise, a insisté le gouverneur de la région, Sofien Tenfouri. Pour lui, les municipalités ne doivent pas se contenter de superviser les chantiers des infrastructures de base. Elles doivent aussi produire de la proximité.

L’Etat impose une justice sociale par l’équipement. Les cadres techniques doivent désormais finaliser les procédures dans les délais prescrits. La réussite du développement régional dépend de cette rigueur immédiate.