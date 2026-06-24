Si la guerre au Moyen-Orient s’apaise, le pétrole respire. Mais l’économie mondiale, elle, ne guérit pas en un jour. Le Brent est retombé autour de 77 dollars après les espoirs de paix et la reprise partielle des flux via Hormuz, mais les prix restent marqués par la prime géopolitique et les incertitudes énergétiques. Pour la Tunisie, cette détente est une fenêtre. Pas une solution.

Le Pouls de la Tunisie : le pays des stratégies sans exécution

Les cinq signaux de la semaine racontent la même histoire : la Tunisie ne manque ni d’atouts, ni d’idées, ni de secteurs porteurs. Elle manque de confiance.

La croissance affichée ne convainc plus. Le citoyen ne la voit ni dans son revenu, ni dans son panier alimentaire. Le marché du travail se vide, l’investissement hésite, l’État fiscal taxe ce qu’il voit mais ignore une partie de la richesse invisible.

Le textile, lui, montre une autre voie : sortir du modèle « atelier », viser la valeur, les textiles techniques, l’innovation et l’export premium. Mais cette ambition exige douanes fluides, financement accessible, code des changes moderne et fiscalité intelligente.

Même logique pour l’eau : le stress hydrique est structurel, mais pas fatal. Encore faut-il passer de la réaction à l’anticipation.

« Le pétrole peut offrir une respiration budgétaire. Mais seule la restauration de l’État de droit économique peut offrir une reprise durable. »

L’Onde de Choc Internationale : pétrole moins cher, monde toujours fragile

La détente au Moyen-Orient peut faire baisser la facture énergétique mondiale. Reuters indique que le Brent a reculé à 77,08 dollars le 23 juin 2026, porté par les discussions de paix et l’espoir de stabilisation des flux pétroliers.

Mais attention : ce n’est pas un retour à la normale. Le FMI rappelle que les prix du pétrole restent nettement supérieurs à leur niveau d’avant-guerre, et que le choc a déjà pesé sur l’inflation, le commerce et la confiance. La Banque mondiale avertit aussi que le conflit a contribué à ralentir la croissance mondiale via l’énergie, l’inflation et le coût du crédit.

Pour la Tunisie, la baisse du pétrole soulage :

la facture d’importation énergétique ;

les pressions sur les subventions ;

l’inflation importée ;

le déficit commercial.

Mais ce répit peut devenir un piège si l’État l’utilise pour différer les réformes.

« La Tunisie possède trois cartes fortes : proximité européenne, base industrielle exportatrice, position énergétique méditerranéenne. »

Résilience et Prospective : l’avantage tunisien existe, mais il doit être gouverné

La Tunisie possède trois cartes fortes : proximité européenne, base industrielle exportatrice, position énergétique méditerranéenne.

L’Italie l’a compris avec ELMED, Transmed et les projets liés à l’eau et à l’agriculture. Le textile l’a compris avec sa Vision 2036. Les experts de l’eau l’ont compris avec Eau 2050.

Mais le Maroc avance avec une stratégie industrielle plus lisible. L’Algérie dispose d’une rente énergétique plus confortable. La Tunisie, elle, n’a ni rente massive ni temps politique illimité. Son seul vrai levier est la qualité de ses institutions.

La bataille n’est donc pas seulement économique. Elle est administrative, juridique, fiscale et statistique.

« Le choix est simple : transformer le répit international en réforme nationale, ou laisser passer une nouvelle fenêtre historique. »

Le Verdict

La fin de la guerre peut faire baisser le pétrole. Elle ne fera pas remonter automatiquement la confiance.

Le vrai prix que paie la Tunisie n’est pas seulement celui du baril. C’est celui de l’opacité, de l’arbitraire, des statistiques contestées, des réformes mal exécutées et de l’informel toléré.

Le pétrole peut offrir une respiration budgétaire. Mais seule la restauration de l’État de droit économique peut offrir une reprise durable. Pour 2026, le choix est simple : transformer le répit international en réforme nationale, ou laisser passer une nouvelle fenêtre historique.