La nouvelle salle des sports individuels du complexe de la jeunesse de Métlaoui a été inaugurée, mardi, par le gouverneur de Gafsa, Slim Frouja, en présence de représentants des administrations régionales et du conseil local.

Le commissaire régional à la jeunesse et aux sports de Gafsa, Rafik Ben Ameur, a indiqué que le coût global du projet s’élève à 1,4 million de dinars. Il a rappelé, dans une déclaration à l’agence TAP, que le chantier, lancé initialement en 2012, était resté à l’arrêt avant sa reprise en 2018.

Cette infrastructure comprend des vestiaires, des installations sanitaires, un espace dédié aux sports individuels ainsi qu’un bureau de soins. Elle vise à “renforcer les équipements sportifs de la région et à soutenir le développement de disciplines telles que la boxe, la gymnastique et le taekwondo”, a-t-il expliqué.

Par ailleurs, plusieurs autres projets sportifs sont en cours de réalisation dans la délégation de Métlaoui. La salle des sports collectifs affiche un taux d’avancement de 50 %, pour un coût estimé à 4,1 millions de dinars, a indiqué Ben Ameur.

Des travaux de réhabilitation des vestiaires du stade municipal ont également été programmés pour environ 500000 dinars, ainsi qu’une enveloppe de 800000 dinars destinée à la rénovation et au gazonnement de la pelouse.

Ces projets devraient être achevés avant le début de la prochaine saison sportive, ce qui permettra à l’ES Métlaoui de bénéficier de meilleures conditions pour ses performances en Ligue 1 de football professionnel, a conclu Ben Ameur.