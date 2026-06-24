Le CEPEX a appelÃ©, les entreprises tunisiennes Ã prendre part au salon “World Food Moscow”, le plus grand salon international de lâ€™alimentation et des boissons, qui se tiendra du 15 au 18 septembre 2026 Ã Â« Crocus Expo Â» Moscou (Russie).

Ce salon permettra aux entreprises tunisiennes dâ€™accÃ©der Ã un rÃ©seau international dâ€™acheteurs dans tous les canaux de distribution, de dÃ©velopper leurs exportations vers la Russie, lâ€™Europe de lâ€™Est et les marchÃ©s internationaux, de valoriser leur savoir-faire tunisien et leurs produits Ã forte valeur ajoutÃ©e, tout en bÃ©nÃ©ficiant dâ€™un accompagnement personnalisÃ© et dâ€™une visibilitÃ© renforcÃ©e au sein du pavillon tunisien, a indiquÃ© le CEPEX dans un communiquÃ©.

Le “World Food Moscow” enregistre la participation de plus de 1100 exposants nationaux et internationaux venus de 40 pays (350 nouvelles entreprises participantes), et plus de 30 000 visiteurs professionnels de 78 pays et 83 rÃ©gions russes

Le CEPEX a appelÃ© les entreprises tunisiennes qui ont lâ€™intÃ©rÃªt dâ€™exposer au sein du pavillon tunisien, Ã sâ€™inscrire via le lien suivant de la plateforme E-CEPEX :

httpss://www.e-cepex.tn/c/foires-et-salons/details/426. La date limite dâ€™inscription est fixÃ©e au plus tard le 06 juillet 2026.