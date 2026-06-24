Une session de formation sur le leadership féminin face aux défis climatiques, organisée par le centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF) a démarré mardi à l’école supérieure d’agriculture de Mograne dans le gouvernorat de Zaghouan et se poursuivra jusqu’au 26 juin 2026, sous le thème “Renforcer le leadership en vue d’une inclusion sociale et économique des femmes et des filles face aux défis climatiques”.

Le gouverneur de Zaghouan Karim Borji, a souligné au cours de la séance inaugurale l’importance d’investir dans le leadership féminin, vu la capacité des femmes à réaliser le développement durable et l’équilibre environnemental face aux changements climatiques, selon un communiqué du CREDIF.

En marge de la session de formation, un accord de partenariat a été signé entre le CREDIF et l’École supérieure d’agriculture de Mograne, visant à renforcer la coopération dans les domaines de la recherche et de la formation.

Un atelier intitulé “leadership transformationnel et leadership climatique”, lié à la gouvernance locale et le soutien aux initiatives féminines pour le développement et l’environnement a été organisé, après la présentation d’une projection audiovisuelle sur des histoires de réussite de femmes en milieu rural.

Des allocutions ont été présentées, au cours de la séance d’ouverture, par le commissaire régional de la femme et de la famille dans le gouvernorat de Zaghouan et la directrice générale du CREDIF Sonia Ben Jemia.