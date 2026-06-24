Un séminaire international sur les enjeux de la diversité culturelle dans les médias face à la mondialisation se tiendra jeudi à l’Institut de Presse et des Sciences de l’Information (IPSI) de l’Université de la Manouba.

Placé sous le thème « Médias et diversité culturelle : mondialisation et identité », cet événement scientifique est organisé par l’équipe de recherche en communication politique et publique du Laboratoire “médias, communication et transition”, en partenariat avec le Centre arabe de recherches et d’études politiques. Sa tenue coïncide avec la parution d’un ouvrage collectif de référence traitant des médias, de l’intégration et de la diversité dans le monde arabe.

Les travaux, structurés en deux sessions principales, réuniront des chercheurs autour d’études de cas couvrant plusieurs pays de la région, du Maroc à l’Irak, en passant par les pays du Golfe et l’Algérie.

La première séance, intitulée « Approches théoriques et historiques de l’émergence d’un paradigme », explorera la place des minorités et des marginalisés dans les paysages médiatiques. Les interventions porteront sur les médias minoritaires, les minorités numériques, la régulation du pluralisme culturel au Maroc, ainsi que sur le rôle des médias de la main-d’œuvre immigrée au Koweït dans le renforcement de l’identité culturelle des expatriés.

La seconde séance proposera des « Regards croisés sur la mondialisation et l’identité » à travers des analyses régionales. Les chercheurs se pencheront notamment sur les représentations médiatiques des travailleurs immigrés dans les pays du Golfe (Qatar, Koweït, Émirats), la fragmentation de l’identité nationale en Irak, la place des migrantes régulières dans l’espace public numérique, ainsi que les défis professionnels des médias d’expression amazighe en Algérie, confrontés à des dynamiques de propagande et contre-propagande.

Les débats s’achèveront par l’élaboration et la présentation d’une série de recommandations destinées aux acteurs politiques et médiatiques de la région.