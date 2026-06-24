Autant les tunisiens sont profondément frustrés de constater que les startups locales ont cette fâcheuse tendance à quitter le pays dès que leur découverte est validée et reconnue à l’international, autant ils sont dépités de relever, en même temps, que les décideurs du pays ne se démènent pas assez pour entourer de la sollicitude requise, les startupeurs qui réussissent à lever des fonds à l’étranger et qui décident, quand même d’investir dans leurs pays.

L’exemple de la startup Bako Motors, spécialisée dans les véhicules légers électriques équipées de panneaux solaires, en est une parfaite illustration.

Mise au point grâce à un effort personnel de son fondateur, l’ingénieur Boubaker Siala, en dehors de l’écosystème technologique national (une vingtaine de technopoles et de centres techniques industriels, de véritables coquilles vides), cette startup, lancée en Arabie Saoudite grâce à des levées de fonds (1 million d’euros) a réussi deux exploits technologiques pour s’imposer à l’international.

Première performance, la certification TÜV

Le premier a consisté en l’obtention, en 2022, de la certification (TÜV, abréviation de Technischer Überwachungsverein) en allemand et Association d’inspection technique en français. Cette certification a pour objectif de s’assurer que le véhicule inspecté ne présente aucun risque et peut être utilisé en toute sécurité.

Plus simplement encore, l’obtention de la certification TÜV signifie que votre produit a répondu à tous les pré-requis en termes de sécurité, de qualité et de fiabilité. Cela permet aux partenaires comme aux revendeurs de travailler en toute sécurité et de proposer des articles supérieurs aux consommateurs.

Concrètement, cette certification est une condition sine qua non pour valider une ligne de production. Ainsi, la pose de la première pierre de la première usine de BAKO Motors, a eu lieu, le 28 août 2025, à Kalaat El Andalous (gouvernorat de l’Ariana).

L’usine, dont l’entrée en production est prévue pour 2026, devrait permettre la création d’environ 500 emplois directs. Sa capacité de production est estimée à 8000 unités, dont 80 % destinées à l’exportation.

Les premiers véhicules Bako Motors sont déjà visibles à Tunis.. Tunisie Catering, filiale du groupe Tunisair spécialisée dans la restauration aérienne, a annoncé, début avril 2026, le lancement opérationnel d’un parc de voitures électriques de marque « Bako Motors ». Objectif: réduire, à travers la mobilité électrique de ses agents, son empreinte carbone tout en améliorant la qualité des services fournis.

Deuxième exploit technologique : l’homologation ECE

Sur sa lancée, la startup Bako Motors vient de réussir un deuxième exploit technologique majeur. Elle a obtenu, ces jours-ci, l’homologation ECE – pour Commission économique pour l’Europe. Ce qui fait d’elle le premier constructeur tunisien de véhicules électriques à recevoir cette certification internationale.

Cette reconnaissance atteste de la conformité des véhicules de Bako Motors aux normes internationales en matière de sécurité, de qualité et de performance. Elle ouvre également la voie à l’exportation vers plusieurs marchés internationaux, notamment vers les marchés européens.

Il s’agit d’une importante reconnaissance internationale qui va permettre à Bako Motors de réaliser dans de bonnes conditions ses futures usines à l’étranger, particulièrement dans deux sites forts rentables : l’Arabie Saoudite et le Nigéria (Lagos).

Par delà de ces éclairages sur le démarrage dans de bonnes conditions de la startup Bako Motors, nous pensons que les décideurs tunisiens ont intérêt à entourer d’une grande sollicitude ce véhicule urbain futuriste, et ce au moins pour trois raisons principales.

Premièrement, ce véhicule fonctionne à l’énergie solaire qui est disponible en grande quantité en Tunisie. De par sa qualité écologique fonctionnant à l’énergie propre, ce véhicule peut grignoter une grande part du grand marché du véhicule thermique concurrent, le Tuk Tuk indien.

Deuxièmement, de par son prix abordable, 18 mille dinars par véhicule pour le moment, il peut devenir facilement le véhicule populaire le plus demandé, notamment, pour la circulation en ville.

Troisièmement, les décideurs tunisiens se doivent d’aider Bako Motors à avoir sa plus grande usine en Tunisie et à exploiter le positionnement stratégique de la Tunisie au carrefour de trois continents et au milieu de la méditerranée et du monde. A bon entendeur !!!

Abou SARRA