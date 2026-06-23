Le président américain Donald Trump sera présent pour remettre le trophée de la finale de la Coupe du monde le 19 juillet à East Rutherford, dans le New Jersey, a déclaré mardi le président de la Fifa Gianni Infantino.
Ce dernier a créé puis décerné en décembre dernier la première édition du prix de la paix de la Fifa au président américain.
“On sera ensemble, avec le président, pour profiter de la finale et, bien sûr, pour remettre ensemble le trophée au vainqueur”, a déclaré Gianni Infantino dans l’émission télévisée “Fox and Friends”.
La Fifa a indiqué n’avoir aucun commentaire à ajouter aux propos tenus par son président.