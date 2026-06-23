⁠Le président américain Donald Trump sera présent ​pour remettre le ‌trophée de la ‌finale de la ‌Coupe du monde le 19 juillet à East Rutherford, dans ⁠le New Jersey, a déclaré mardi le président de la Fifa ​Gianni Infantino.

Ce dernier a créé puis décerné en ⁠décembre dernier la première édition du prix de la paix ⁠de la Fifa au président américain.

“On sera ensemble, avec le ​président, pour profiter de la finale et, bien sûr, pour remettre ensemble le ‌trophée au vainqueur”, a déclaré Gianni Infantino dans l’émission télévisée “Fox and Friends”.

La ⁠Fifa a indiqué n’avoir ‌aucun commentaire à ajouter aux propos tenus par son président.