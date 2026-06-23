Le ​Portugais Cristiano ​Ronaldo est devenu mardi le ‌premier ‌joueur à ‌marquer lors de six éditions différentes de la Coupe ⁠du monde grâce à un doublé inscrit contre ​l’Ouzbékistan, lors d’un match du groupe ⁠K disputé à Houston.

Le quintuple Ballon d’Or, ⁠qui restait sur dix matches sans but en phase finale d’une grande compétition, a trouvé l’ouverture à bout portant sur un ​centre de João Cancelo venu du couloir droit. Il a doublé ‌la mise sur une frappe croisée peu avant ⁠la mi-temps.

“CR7” compte désormais ‌145 buts en 230 sélections, deux records dans le football international masculin.

Présent au Mondial depuis 2006, l’attaquant portugais a marqué lors de ‌chacune de ses ⁠six phases finales. Il a également battu le record ‌d’Eusébio, avec désormais dix buts pour le Portugal en Coupe ‌du ⁠monde.

Le Portugal mène 3-0 à la pause, grâce aussi à un but de Nuno Mendes (17e minute).