La Faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis (FSEGT) organisera une journée portes ouvertes le 30 juin 2026 au profit des nouveaux bacheliers. Cet événement vise à guider les futurs étudiants dans leurs choix d’orientation universitaire et à leur faire découvrir les opportunités académiques et professionnelles offertes par l’institution.

Au cours de cette journée, les lauréats du baccalauréat 2026 pourront explorer l’éventail des formations de la faculté, qui propose des licences et des masters dans des domaines clés tels que l’économie, la gestion, la finance, la comptabilité, le marketing et les technologies de l’information. L’accent sera mis sur l’adéquation de ces cursus avec les métiers de demain et les compétences les plus recherchées sur le marché de l’emploi.

Le programme de l’événement prévoit des rencontres directes avec les enseignants et les étudiants de la FSEGT pour des partages d’expérience, ainsi qu’une visite guidée du campus (salles de cours et espaces pédagogiques). Les bacheliers pourront également s’informer sur les programmes de mobilité internationale, les perspectives d’études à l’étranger et les dispositifs d’accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création de projets.

À travers cette initiative, la FSEGT entend aider les futurs étudiants à faire un choix d’orientation éclairé et à construire un parcours d’excellence adapté à un environnement professionnel en constante évolution.