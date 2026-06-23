Le dépôt des candidatures aux deux concours d’admission à l’Académie militaire, à l’Académie navale et à l’École de l’Aviation de Borj El Amri, ainsi qu’à la Direction générale de la santé militaire dans les spécialités paramédicales, pour l’année 2026-2027, a été ouvert mardi.

Les concours concernent les admis de la session principale du baccalauréat 2026.

Le 19 juillet 2026 est la date limite de dépôt des candidatures via le site web du ministère.

Le premier concours consiste en le recrutement d’élèves officiers (jeunes hommes et femmes) pour une formation à l’Académie militaire, à l’Académie navale et à l’École de l’Aviation de Borj El Amri pour les besoins des ministères.

Il s’agit du ministère de la Défense (Armée de terre, Armée de mer, Armée de l’air, services communs, services techniques et structures centrales relevant du ministère), le ministère de l’Intérieur (Direction générale de la Garde nationale et Office national de la protection civile, du ministère des Finances (Direction générale des Douanes) et du ministère des Transports (Direction générale du transport maritime et des ports maritimes de commerce).

Le deuxième concours est destiné aux élèves sous-officiers des deux genres. Il propose une formation diplômante (licence) dans les spécialités paramédicales au profit de la Direction Générale de la Santé Militaire.

Le ministère de la Défense a précisé, en outre, que toutes les informations relatives au recrutement et à la formation dans les académies militaires, ainsi que les critères de sélection dans les différents cursus de formation sont disponibles sur le site du département.

Il a également indiqué qu’il est possible de contacter la Direction de l’Enseignement Supérieur Militaire et de la Recherche Scientifique à la base militaire de l’Aouina par téléphone au 71.760.900 ou par courriel à l’adresse suivante : desmrs.rec@defense.tn pour plus d’informations.