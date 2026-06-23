La station d’émission radio pour l’internet à haut débit (THD Radio), installée par Tunisie Telecom dans la localité d’El Drijet, relevant de la délégation de Borj El Amri (gouvernorat de Manouba), est entrée en exploitation, lundi, dans le but de désenclaver la région et d’y renforcer la couverture réseau.

Cette technologie Internet hertzienne fixe permet d’amener le Très Haut Débit dans les foyers situés dans des zones isolées ou peu denses, souvent inéligibles à la fibre optique ou disposant d’un mauvais débit ADSL.

Le projet, dont le réseau s’étend sur 5 km, permettra à près de 300 familles dans cette localité d’accéder à internet, en plus de fournir une connexion rapide à l’école primaire de Drijet. Il contribuera également à renforcer le dispositif de sécurité préventive et d’intervention rapide dans cette région à vocation agricole, en favorisant la coordination entre les différents intervenants (protection civile, sécurité nationale, garde nationale et services agricoles) et en améliorant l’efficacité des interventions lors des incendies, catastrophes naturelles et autres situations d’urgence.

Le lancement officiel de l’exploitation de cette station a été donné par le gouverneur de la région, Mahmoud Chouaïeb, et le président-directeur général de Tunisie Telecom, Lassaad Ben Dhiab, en présence du directeur régional de Tunisie Telecom, Aymen Ouali, et du délégué de la région, Mondher Sellami.

Parallèlement à la mise en service de la station, Tunisie Telecom, seul opérateur assurant la couverture dans la région, a commencé à commercialiser les services BOX 5G afin de répondre aux besoins des habitants, qui ont exprimé une grande satisfaction à l’égard de ce projet vital appelé à avoir des retombées positives sur le développement local et les services fournis dans la zone.

Dans le même contexte, les travaux de raccordement des villes de Manouba, Oued Ellil, Douar Hicher et Mornaguia au réseau de fibre optique se poursuivent à un rythme avancé.