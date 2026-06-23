En vertu des conventions signées ce mardi à Tunis, quelque 1.700 demandeurs d’emploi seront recrutés dans le secteur de l’industrie des composants automobiles au cours de cette année et 60 mille postes sont programmés à l’horizon 2030, a annoncé mardi le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued.

S’exprimant en marge de la signature d’une convention-cadre avec la TAA (Tunisian Automative Association) et de six conventions spécifiques entre plusieurs entreprises et l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), le ministre a indiqué que le secteur compte plus de 280 entreprises industrielles, dont 140 à capitaux étrangers.

“Environ 65 % de ces entreprises sont totalement exportatrices et assurent près de 90.000 emplois”, a-t-il indiqué.

Lors de la journée consacrée à “la formation, l’insertion et le partenariat dans le secteur automobile”, organisée à l’initiative du ministère en partenariat avec la TAA, Riadh Chaoued a souligné que ces partenariats visent à renforcer les filières de formation adaptées aux mutations mondiales, notamment dans les domaines des véhicules électriques et intelligents, et à favoriser la création d’emplois décents.

Il a rappelé que le programme “Grands employeurs”, lancé en 2025 dans le secteur des composants automobiles, a permis la signature de plusieurs accords avec des entreprises afin d’améliorer l’employabilité des diplômés de la formation professionnelle.

Le ministre a, par ailleurs, annoncé le lancement, dès la rentrée de septembre 2026, d’une nouvelle spécialité de formation consacrée aux véhicules électriques et hybrides.

De son côté, la présidente de la TAA, Mariem Elloumi, a souligné que le secteur connaît une évolution rapide et fait face à des besoins croissants en main-d’œuvre qualifiée, estimant que la formation et l’insertion constituent des facteurs de compétitivité.

La manifestation a également été marquée par l’attribution du label “Entreprise formatrice” à plusieurs sociétés en reconnaissance de leur contribution au développement des compétences, à l’accueil des stagiaires et au soutien des parcours de formation professionnelle.