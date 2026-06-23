Les préparatifs en vue de l’organisation de la 1ère édition du Festival international de rap de Sbeitla, prévue du 8 au 14 août 2026, ont été au menu d’une séance de travail supervisée hier, lundi, par la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, au siège du Département.

Au cours de cette réunion, à laquelle ont assisté le Délégué régional aux Affaires culturelles de Kasserine, Hatem Dallali, ainsi que plusieurs membres du comité d’organisation du festival et des cadres du ministère, les différents préparatifs logistiques, techniques et financiers, ainsi que la stratégie de communication adoptés pour faire connaître ce nouvel événement culturel qui se tiendra sur le site archéologique de Sbeitla ont été passés en revue. L’objectif est que événement attire un large public local et régional, ce qui impose de redoubler d’efforts pour qu’il se tienne dans les meilleures conditions possibles.

La ministre a souligné, dans ce cadre, la nécessité de mettre en avant l’identité propre à chaque manifestation artistique et de renforcer davantage la spécificité qui distingue un festival d’un autre, afin d’assurer la diversité et l’excellence de tous les rendez-vous culturels tunisiens, selon un communiqué du ministère.

Elle a relevé l’importance d’une concertation entre les différents ministères et services concernés pour assurer le succès de cette première édition, qui devra susciter un élan culturel et touristique à Sbeitla, insistant sur la nécessité d’encourager les jeunes créateurs spécialisés dans le hip-hop de la région, et à les associer aux soirées des stars de la chanson participant aux spectacles de cette édition.