Après des années de sécheresse, la betterave sucrière reprend des couleurs. La campagne de collecte 2026 a officiellement démarré, lundi, au complexe agricole Bedrouna, à Bou Salem, avec des indicateurs de production en nette amélioration.

Le président-directeur général du complexe betteravier de Ben Bechir, Naïm Gharbel, a détaillé les chiffres : 1 340 hectares mobilisés à travers neuf gouvernorats. Jendouba en tête avec 781 ha, suivie de Zaghouan (152,5 ha), Sidi Bouzid (97 ha), Kairouan (87 ha), Kasserine (35 ha), Gabès (22 ha) et Béja (7 ha). Bizerte, Siliana et Le Kef se partagent 53 ha.

La cérémonie d’ouverture, tenue en présence du secrétaire général du gouvernorat, Sami Gabtani, a été l’occasion de rappeler les atouts stratégiques de la filière : couverture de plus de 15 % des besoins nationaux en sucre, amélioration de la fertilité des sols, production de fourrage, régulation des prix locaux, fourniture de mélasse pour la levure et l’alcool, création d’emplois permanents et saisonniers.

Pour la campagne 2026-2027, les surfaces cultivées devraient atteindre 4 000 hectares, selon la direction générale de l’usine de Ben Bechir. Un objectif ambitieux, mais réalisable si les conditions sont réunies.

Le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche (URAP), Lotfi Jammezi, a posé ses conditions sans détour : revalorisation des prix d’achat, eau d’irrigation garantie, extension des surfaces. Un hectare produit entre 80 et 100 tonnes de betterave brute à 160 millimes le kilo mais consomme 8 000 m³ d’eau.

Face aux changements climatiques, experts estiment que l’irrigation goutte à goutte est une alternative en attendant de parachever la rénovation du réseau encore non opérationnel.