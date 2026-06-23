Le ministre de la santÃ© Mustafa Ferjani a affirmÃ©, lundi, que la rÃ©forme du systÃ¨me de santÃ© en Tunisie ne peut pas se limiter au dÃ©veloppement des services de soins, mais doit principalement inclure le renforcement de la santÃ© prÃ©ventive, le dÃ©pistage prÃ©coce et lâ€™Ã©ducation Ã la santÃ©.

Le ministre a soulignÃ©, au cours dâ€™une sÃ©ance de dialogue au conseil national des rÃ©gions et des districts, que plusieursÂ Ã©tudes confirment quâ€™un dinar dÃ©pensÃ© pour la prÃ©vention peut Ã©conomiser jusquâ€™Ã dix dinars en frais de soinsÂ et de prise en charge des complications sanitaires.

Il a relevÃ© que la prÃ©vention constitue la premiÃ¨re ligne de dÃ©fense pour la santÃ© des citoyens, et que l’attente dâ€™apparition de la maladie, chronique ou contagieuse, alourdit les dÃ©penses du systÃ¨me de santÃ© et augmente le coÃ»t des traitements et des complications des maladies.

Dans ce cadre, Ferjani a passÃ© en revue, un certain nombre de programmes prÃ©ventifs mis en Å“uvre par le ministÃ¨re, notamment l’Ã©mission tÃ©lÃ©visÃ©e “Yaatik Essaha”, visant Ã diffuser la culture de la santÃ© et Ã fournir des informations mÃ©dicalesÂ aux citoyens avec la participation de spÃ©cialistes dans divers domaines, tels que la nutrition, le diabÃ¨te et la santÃ© publique.

Le ministre a Ã©galement mis en garde contre lâ€™augmentation de certains facteurs de risque associÃ©s aux maladies chroniques prÃ©cisant quâ€™environ 20 pcÂ des Tunisiens sont exposÃ©s au risque de diabÃ¨te.

Il a notÃ© quâ€™une alimentation Ã©quilibrÃ©e et une activitÃ© physique rÃ©guliÃ¨re pourraient Ã©viter Ã un grand nombre de personnes de contracter cette maladie.

Ferjani aÂ appelÃ© Ã renforcer la sensibilisation face aux dangers de lâ€™utilisation alÃ©atoire des mÃ©dicaments et des antibiotiques, en raison de leur contribution Ã la rÃ©sistance des bactÃ©ries Ã ces traitements.Â Ce qui constitue un dÃ©fi croissant pour la santÃ© publiqueÂ au niveau national et international, a-t-il dit.

Il a prÃ©cisÃ© que le ministÃ¨re de la santÃ© a intensifiÃ©, au cours de cetteÂ pÃ©riode,Â les campagnes de sensibilisation destinÃ©es aux citoyens dans plusieurs rÃ©gions, sur lesÂ questions relatives Ã la prÃ©vention des virus, la santÃ© physique et mentaleÂ et dâ€™autres questions liÃ©es Ã la vie quotidienne.

En milieu scolaire, le ministre de la santÃ© a affirmÃ© que son dÃ©partement Å“uvre Ã enraciner la culture des premiers secours Ã travers le programme “Urgence et premiers secours en milieu scolaire”, qui a permis en 2025, de former environ 12 mille cadres Ã©ducatifs, avec lâ€™objectif de porter ce nombre Ã 24 mille dâ€™ici fin 2026.

Une application appelÃ©e “Mounkidh”Â a Ã©galement Ã©tÃ© lancÃ©e en partenariat avec lâ€™association des maladies cardiaques en vue de renforcerÂ les interventions rapides et sauver des vies en cas dâ€™urgence.

ConcernantÂ la lutte contre la toxicomanie, le ministre a signalÃ©Â que la personne dÃ©pendante souffre d’une maladie nÃ©cessitant un traitement, un accompagnement et uneÂ rÃ©insertion sociale, et non pas une personne Ã stigmatiser ou Ã exclure.

Il a soulignÃ© que le ministÃ¨re de la santÃ© a mis enÂ Å“uvre une stratÃ©gie nationale pour prÃ©venir la consommation de substances psychoactives et rÃ©duire ses risques,Â Ã travers une approche axÃ©e sur la prÃ©vention, le traitement et la rÃ©insertion sociale.

Il a ajoutÃ© que les consultations de mÃ©decine deÂ dÃ©pendance ont Ã©tÃ© renforcÃ©es dans plusieurs rÃ©gions et quâ€™un programme de traitement par la mÃ©thadone a Ã©tÃ© lancÃ©, outre la rÃ©ouverture duÂ centre de lâ€™espoir Ã Djebel El Ouest et la promotion des services de prise en charge Ã l’hÃ´pital Errazi et auÂ Centre Mahmoud Yaacoub Ã Monfleury.

Le ministre de la santÃ© a affirmÃ© que son dÃ©partementÂ a adoptÃ©Â une approche sanitaire et humaine basÃ©eÂ sur des donnÃ©es scientifiques pour traiter le phÃ©nomÃ¨ne de la dÃ©pendance, soulignant que le droit au traitement est garanti Ã tous les citoyens.