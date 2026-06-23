Lâ€™Angleterre et le Ghana sâ€™affrontent ce mardi 23 juin dans le cadre de la deuxiÃ¨me journÃ©e de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Vainqueurs lors de leur entrÃ©e en lice, les deux sÃ©lections tenteront de confirmer leur bon dÃ©but de tournoi et de faire un grand pas vers les seiziÃ¨mes de finale.

Les Three Lions ont marquÃ© les esprits lors de leur premier match en sâ€™imposant face Ã la Croatie (4-2) au terme dâ€™une rencontre spectaculaire. Auteur dâ€™un doublÃ©, Harry Kane a montrÃ© la voie Ã ses coÃ©quipiers, tandis que Jude Bellingham, Bukayo Saka et Marcus Rashford ont Ã©galement contribuÃ© au succÃ¨s de lâ€™Ã©quipe dirigÃ©e par Thomas Tuchel.

De son cÃ´tÃ©, le Ghana a dÃ©crochÃ© une victoire prÃ©cieuse face au Panama (1-0). Solides dÃ©fensivement, les Black Stars ont trouvÃ© la faille dans les derniÃ¨res secondes du temps additionnel grÃ¢ce Ã Caleb Yirenki, bien servi par Brandon Thomas-Asante.

Cette confrontation entre les leaders du groupe sâ€™annonce particuliÃ¨rement disputÃ©e, chaque Ã©quipe cherchant Ã valider son billet pour le tour suivant avant la derniÃ¨re journÃ©e.

Â Ã€ quelle heure et sur quelle chaÃ®ne voir Angleterre â€“ Ghana ?

Le coup dâ€™envoi de la rencontre sera donnÃ© ce mardi 23 juin Ã 22h00 .

Le match sera diffusÃ© en direct sur les chaÃ®nes de M6 ainsi que sur beIN Sports.