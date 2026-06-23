Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a souligné lundi, lors de la réunion consultative des ministres arabes des Affaires étrangères à Amman, la nécessité de redoubler d’efforts afin de consolider la sécurité et la stabilité régionales et de renforcer les valeurs de solidarité entre les États et les peuples arabes.

Selon un communiqué, le chef de la diplomatie tunisienne a réaffirmé l’attachement de la Tunisie au respect de la souveraineté des États arabes et de leur intégrité territoriale, rejetant toute atteinte à leur sécurité.

Il a estimé que le dialogue et la coopération demeurent les seuls moyens de résoudre les différends et les conflits.

Nafti a également rappelé que la question palestinienne reste la cause centrale du monde arabe et qu’elle exige une solution juste et globale dans les plus brefs délais. Il a souligné que le règlement de cette question constitue une condition essentielle à la réalisation de la sécurité nationale arabe et à la stabilité régionale.

Le ministre a par ailleurs plaidé pour une ouverture de la Ligue arabe sur les cadres régionaux et internationaux fondée sur un dialogue équilibré, le respect mutuel, l’égalité entre partenaires et la défense des intérêts communs.

En marge de la réunion, Nafti s’est entretenu avec son homologue égyptien, Badr Abdelatty, afin d’examiner l’état d’avancement des décisions de la Haute commission tuniso-égyptienne.

Les deux ministres sont convenus de la nécessité d’accélérer les mesures visant à fluidifier les échanges de marchandises entre les deux pays et à renforcer la coopération dans les secteurs de l’industrie, de l’énergie, des technologies de l’information et du dessalement de l’eau de mer.

La partie égyptienne a, en outre, exprimé son intention d’assurer une participation importante au Forum international de l’investissement que la Tunisie accueillera à la fin du mois de juin.

Les discussions ont également porté sur plusieurs dossiers arabes et régionaux inscrits à l’ordre du jour du Conseil des ministres de la Ligue arabe.