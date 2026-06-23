Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré, lundi, son homologue algérien, Ahmed Attaf, ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, dans le cadre de sa participation à la réunion ministérielle arabe, qui se tient actuellement dans la capitale jordanienne, Amman.

Selon un communiqué du département, cette rencontre a permis de passer en revue les différents volets de la coopération bilatérale ainsi que les préparatifs en cours en vue de la tenue, le mois prochain, de la Commission de suivi tuniso-algérienne.

L’entretien a principalement porté sur les secteurs du commerce, de l’industrie et de l’énergie, ainsi que sur les mesures relatives aux affaires consulaires et à tout ce qui est susceptible de faciliter la circulation et le séjour des citoyens tunisiens et algériens dans les deux pays, a indiqué la même source.

Les deux ministres ont également abordé plusieurs questions liées à l’évolution de la situation aux niveaux régional et international, ainsi que les moyens de renforcer la coordination entre les deux pays sur ces dossiers.